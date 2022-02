Así te afectará la subida del salario mínimo: quiénes serán los beneficiados

El Salario Mínimo Interprofesional, tras el acuerdo entre Gobierno y sindicatos, ha subido hasta alcanzar los 1.000 euros mensuales, en 14 pagas. Un aumento que cuentas con el rechazo de los empresarios que se negaron a firmar el documento y cuyas repercusiones se dejarán notar entre aquellos trabajadores y empleados que cobren menos de esa cantidad. Según recuerdan desde el sindicatro CCOO "e SMI es el salario más bajo que por ley puede pagar cualquier empresa a sus empleados, de manera que realmente su subida solo repercute a aquellos que reciben unos ingresos por debajo de lo estipulado, con indiferencia de si se tiene derecho a pagas extras o están prorrateadas"

Por ejemplo un trabajador que tenga un salario base por debajo de los 1.000 euros, no implica que vaya a experimentar una subida cuando se apruebe. Habrá que tener en cuenta todos los conceptos que se incluyen en la nómina, aquellos en particular que no entran dentro de ese salario base y que son considerados como complementos extra salariales que, por otro lado, se pactan igualmente en el contrato, y pueden incrementar los ingresos a final de mes. Si el contrato es a tiempo parcial, este incremento se aplicará en proporción de las horas trabajadas.









¿A quién afecta el aumento?

El salario mínimo afecta a todos los trabajadores. Según ha apuntado el secretario general de CCOO, Unai Sordo, en este caso, se espera que la subida afecte a 1,8 millones de trabajadores, cuyo perfil principal es "una mujer de entre 16 y 34 años, con contrato temporal y empleada en el sector agrario o en los servicios".

¿Cuándo entra en vigor la subida del SMI?

La subida del salario será aprobada en Consejo de Ministros, previsiblemente en un par de semanas, pero tendrá efecto retroactivo a partir del 1 de enero. Esto significa que una vez ratificada la subida, los trabajadores percibirán el aumento correspondiente a los meses transcurridos desde el inicio de 2022. Lo esperable es que esto ocurra en la nómina del mes de febrero, en la cual cobrarán 70 euros más, 35 de enero y 35 de febrero.

¿De cuánto es el aumento?

El salario mínimo interprofesional se situará en los 1.000 euros, lo que supone una subida de 35 euros respecto a los 965 en los que está desde el pasado mes de septiembre. A nivel anual, la cifra total es de 14.000 euros, aumentando un 3,6% respecto al salario mínimo actual.

¿Qué tengo que hacer para percibir la subida?

El trabajador no tiene que realizar ningún trámite. Una vez entre en vigor la norma tras el Consejo de Ministros, las empresas están obligadas a adecuar el salario de sus trabajadores y ningún convenio puede quedar por debajo de los 14.000 euros pactados entre el Ministerio de Trabajo y los Sindicatos.

¿Cómo afecta el SMI a la cotización a la Seguridad Social?

Al incrementarse el SMI, la base mínima de cotización a la Seguridad Social también aumenta, pasando a ser de 1.167 euros, respecto a los 1.050 vigentes actualmente. Sin embargo, la CEOE apunta que el coste total va a sobrepasar los 1.500 euros por empleado, en términos generales.









¿Cuáles son los principales inconvenientes del aumento del SMI?

Los principales perjudicados de la subida del salario mínimo son las pequeñas empresas, debido al aumento de los costes salariales. "El incremento de casi el 36% desde 2019 está expulsando a los más débiles del mercado laboral o los está condenando a la economía sumergida", ha asegurado en TRECE el profesor y doctor en Economía, José María Rotellar. "El salario se debe ligar a la productividad, hasta que no se haga no se prosperará", ha añadido el experto.

¿Va a seguir aumentando el salario mínimo en los próximos meses?

Según el compromiso del Gobierno, en 2023 pretenden alcanzar un salario mínimo que equivalga al 60% del sueldo medio en nuestro país. Esto supondría situar la cifra entre los 1.011 y los 1.049 euros, según el informe del comité de expertos seleccionados por Trabajo.