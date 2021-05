El algodón de Jaén tiene que afrontar la campaña con el 38% menos de agua

Coag Jaén denuncia la incertidumbre a la que se enfrenta el sector del algodón que puede impedir el normal desarrollo del cultivo de mantenerse las dotaciones "paupérrimas" de agua que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha asignado a un cultivo tan social como el algodón.

Aseguran desde Coag que "somos conscientes de la situación de las cantidades de agua embalsada en el Guadalquivir, son menores que el año pasado, pero no compartimos que cultivos como el arroz, con solo unas 36.000 has de superficie se lleve el 25 % de toda la cuenca, y cultivos como el algodón, que necesitan mucha menos agua y con explotaciones que por su dimensión no pueden dejar de sembrar una parte del cultivo, que se vean obligadas a abandonar el cultivo y a la ruina. Bajo este escenario de déficit hídrico, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en la Comisión de Desembalse celebrada el día 27 de abril sólo garantizó un aporte máximo de riego de 2.800 m³/ ha, un 38% menos que la asignación aprobada en la temporada pasada. Esta cantidad está muy por debajo de la necesidad hídrica del cultivo de algodón que oscila entre los 5.000 m³ / ha" .









En la reunión del sector algodonero de COAG Jaén mantenida en Andújar en los últimos días se acordó "estar vigilantes a la evolución del cultivo y a la próxima reunión de la comisión de desembalse de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para ver los recursos hídricos finales. En base a eso solicitaremos las excepcionalidades tanto en kilos de algodón por hectárea producidos para el cobro de las Ayudas del Pago específico al cultivo de Algodón, como para el cumplimiento de los compromisos de la Ayuda agroambiental 10.1.5. Sistemas Sostenibles de Cultivos Agroindustriales".

Los algodoneros de COAG Jaén señalan que "como profesionales del sector quieres producir algodón y vamos a exigir tener recursos hídricos suficientes para que esto sea posible, de no ser así, como es lógico pelearemos por una excepcionalidad justa, que no puede suponer café para todos. Hemos pedido ya a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir la reunión de la Mesa de Sequía para que lo antes posible se inste al Gobierno de la nación a la declaración de situación excepcional de sequía y a la aprobación de las medidas que se han adoptado en otras campañas como las de la Ley 1/2018".

Ante la incertidumbre de si podrán regar y la disyuntiva sobre sembrar o no la próxima cosecha, los algodoneros han optado por "generar riqueza y empleo, y sacar adelante sus cosechas", pero siguen reclamando que necesitan agua."Estaremos vigilantes ante el desarrollo del cultivo y trabajaremos para que los auténticos profesionales del cultivo del algodón no se queden fuera de juego por un mal reparto del agua por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir"