¿Qué pautas debes seguir para volver a hacer deporte tras el confinamiento?

El pasado sábado, 2 de mayo, llegò el momento que muchos estábamos esperando: poder salir a la calle para ejercitarnos físicamente al aire libre. Las calles, vías verdes, avenidas y zonas verdes se han llenado de gente prácticando deporte, pero ¿cómo debe ser nuestra vuelta a nuestros hábitos deportivos?.

Hemos consultado con Dani Reig, especialista que cuenta con una amplia experiencia profesional, avalada por casi 20 años el ejercicio en el campo de la fisioterapia y osteopatía, cuales son las pautas que debemos seguir para volver a la actividad física y deportiva sin que nuestra salud se resienta.

Para evitar, en la medida de lo posible, problemas de salud y lesiones, desde la Clínica Dani Reig nos ofrecen algunos consejos básicos que puedan ayudarnos a saber si estamos haciendo un buen trabajo, o por el contrario estamos generando más posibilidades para tener en una lesión.

La primera norma a seguir es no intentar recuperar en dos días el "tiempo perdido" en los cincuenta días que hemos estado confinados en casa. La vuelta debe hacerse de manera planificada y en distintas fases para evitar lesiones que nos llevarían a caer de nuevo en el "dique seco". Siempre, y más si volvemos a la actividad después de un tiempo sin hacer gran cosa, debemos tener en cuenta que nuestro cuerpo necesita un proceso de adaptación a lo que le demandamos. Debemos de usar la lógica y empezar a coger el ritmo de manera progresiva.

Es muy importante escuchar a nuestro cuerpo. Quien más y quien menos, todos hemos tenido una lesión, o "notamos" una zona de nuestro cuerpo más débil, y decidimos orientar el entrenamiento a esa zona para mejorarla. Sin embargo, no todos los ejercicios van a estar indicados para nosotros, además de poder generar un ‘sobreentrenamiento’ en la zona, lo que se traduciría en agujetas (que no son deseables, no debemos tomarlas como marcador para saber si hemos entrenado bien).

Recuerda que es importante calentar entre 5 y 10 minutos antes de iniciar la actividad y mantenerse perfectamente hidratado durante la práctica de la misma y no olvides que estamos en estado de alarma por COVID-19 por lo que debemos de seguir y respetar las recomendaciones de las autoridades sanitarias que se deben cumplir al hacer ejercicio al aire libre, como mantener siempre la distancia de seguridad o lavarse bien las manos antes y después de empezar el ejercicio.