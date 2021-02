Esto es todo lo que tienes que saber sobre el Autotransplante Dental

Desde hace un tiempo a esta parte, venimos haciéndonos eco de las investigaciones científicas que se llevan a cabo en distintos lugares del mundo referente a la técnica del Autotrasplante Dental. Para muchos de nosotros, aunque esa palabra nos suena, no deja de ser un interrogante respecto a su significado.

Parece ser que los dientes son una excelente fuente de células madre que nos permitirían utilizarlos de forma rutinaria para reponer ciertas piezas perdidas.

Aunque esta información no es nueva, - pues los investigadores llevan años trabajando en este campo-, la noticia genera interés entre la población, que se pregunta si realmente merece la pena conservar sus dientes por si fuera un último recurso ante la pérdida definitiva de una pieza.

Hoy en COPE hemos entrevistado al doctor Jose Ángel Calventos Fernández, Licenciado en Odontología por la Universidad de Granada, Experto y Máster Universitario en el campo de la Endodoncia Microscópica y Miembro de la Asociación Española de Endodoncia, que estos días, precisamente, cumple 18 años de experiencia laboral, todos ellos desarrollados en Arenas Clinic, de la que es responsable del área de Endodoncia Microscópica de la Clínica Dental Arenas Clinic y que hoy nos ayudará a resolver algunas de las dudas que nos pueden surgir.



Doctor, ¿qué es un Autotrasplante Dental?

De forma muy resumida, podemos hablar de que es una técnica odontológica en la que el profesional extrae, de forma muy cuidadosa, un diente/muela de su posición original para llevarla y colocarla en una zona donde hay una ausencia. En pocas palabras, cambiamos la posición de una pieza dental.

Es una opción terapéutica, ideada en un principio, ante la pérdida de dientes por traumatismos, caries o simplemente por una ausencia dental desde el nacimiento (algo que es más frecuente de lo que imaginamos)

Como bien has hablado, no es una técnica nueva, ni siquiera de este siglo XXI. Ya desde 1934 tenemos constancia de que hay artículos científicos que hablan sobre ello. Qué ocurrió entonces para que no se haya popularizado? Sencillamente, la prótesis fija y, sobre todo, los implantes redujeron su uso por parte de los clínicos. Como comentaremos más adelante, es una terapia “técnico-dependiente”. Y esto sólo quiere decir que el profesional debe estar altamente preparado para ello.

Según las últimas investigaciones, ¿podríamos hablar de garantías en los tratamientos de Autotrasplante Dental?

R: El implante es una terapia altamente contrastada, pero después de décadas de utilización, se ha puesto en evidencia las limitaciones que su colocación puede representar en determinadas circunstancias, lo que hace necesario replantearse la conservación de dientes y la utilización de estas técnicas clásicas de autotrasplante dental.

Por concretar, estas limitaciones de los implantes vienen impuestas por la necesidad de conseguir estética en la parte frontal de la boca. En esta parte, el crecimiento óseo no se detiene tras la pubertad, sino que se mantiene prácticamente a lo largo de toda la vida.

Ello hace que, en el hipotético caso de colocar implantes en esta zona de un paciente muy joven, el implante no se va a mover, cosa que sí sucederá con sus dientes naturales y tarde o temprano veremos un desnivel entre el diente del implante y el resto de dientes de su boca, con el consiguiente compromiso estético. Esto es especialmente relevante en pacientes de sexo femenino y cara larga. Además, cualquier tratamiento que realicemos en nuestros pacientes, no están exentos de posibles problemas a largo de la vida.

Todos estos aspectos han llevado a tratar de limitar el uso de implantes dentales en sector anterior en pacientes jóvenes, dado que otras alternativas (como pueden ser las fundas) implican, en mayor o menor grado, una destrucción dentaria, la opción del autotrasplante ha ido ganando terreno.

¿El Autotrasplante está exento de riesgos?

No. Como hemos hablado anteriormente, es una terapia que necesita de un operador altamente cualificado para realizar un tratamiento de este tipo.

Los resultados del autotrasplante están condicionados por la edad del paciente, el sexo, el estado de desarrollo del diente donante, la anatomía radicular, la existencia de hueso adecuado en todo el contorno del lecho receptor, la adaptación del lecho receptor a la anatomía del diente donante, la duración del procedimiento, el tipo de ferulización utilizado y los cuidados postoperatorios.

Consideraremos éxito completo cuando ese diente transplatado se comporte igual que los demás dientes de su boca.

¿Qué ventajas aporta para nuestros pacientes un Autotransplante Dental?

Básicamente tenemos 3 grandes ventajas:

La primera, es que dispondremos de un diente natural donde antes no lo había, recuperando así una pieza ausente. Por otro lado, el ligamento periodontal son las fibras que unen realmente el diente al hueso. Si conseguimos la formación de este ligamento periodontal permitimos la formación continuada de hueso y encía en la zona receptora. Como tercera ventaja, al ser un diente natural, el movimiento ortodóncito será posible, incluso deseable.

¿Qué casos serían los más favorables para realizar el Autotrasplante Dental?

Las formas más habituales de autotrasplantes buscan llevar un premolar a la posición de un incisivo central superior: el caso típico de diente anterior perdido por un traumatismo y que reponemos con el autotrasplante de un premolar. Otra posibilidad es llevar un molar del juicio a la posición de un primer o segundo molar.

Hay otras formas menos comunes de autotrasplantes, entre ellas las de un diente cuya posición es distinta a la correcta: por ejemplo, un canino que se haya quedado retenido dentro del hueso y que no podemos llevarlo a su posición con métodos de ortodoncia.

¿En qué momento podríamos decir que es ideal esta técnica?

La mayoría de los estudios publicados tratan sobre autotrasplantes cuando el diente no ha terminado aún de formar su raíz. Esto limita el uso de la técnica a pacientes jóvenes, haciendo que el momento ideal sea entre los 9 y los 12 años en el caso de premolares, alargándose más en el caso de molares del juicio.

Aunque lo ideal es realizar los autotrasplantes cuando el donante no ha terminado de formar su raíz, es posible también realizarlo con dientes con la formación radicular completa, si bien ello implica, en todos los casos, la necesidad de realizar una endodoncia (quitar el nervio). Si la selección del caso es adecuada y el manejo cuidadoso, el porcentaje de éxito es también muy alto

Por último, háblenos un poquito de la técnica, Doctor.

La secuencia clínica para proceder a un autotrasplante con el mejor pronóstico sería así: