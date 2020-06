Durante la pandemia del coronavirus, 3.916 jiennenses han donado sangre

Más de 40.000 personas han donado sangre en Andalucía durante la pandemia de Covid-19, de las que 3.916 ha sido en Jaén. En concreto, 41.405 donantes han acudido a alguno de los puntos de donación repartidos por la comunidad. De ellos, 4.149 lo hacían por primera vez.

Estas cifras han permitido mantener la actividad asistencial sin necesidad de llamamientos urgentes. Desde enero hasta el 31 de mayo, las donaciones de sangre ascendieron a 111.789, solo 6.153 menos que el mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 117.942.

Durante el estado de alarma decretado por la crisis sanitaria por el coronavirus (Covid-19), la donación de sangre sigue siendo necesaria para cubrir las necesidades asistenciales. Incluso en estas circunstancias, la donación es un acto seguro: no hay que olvidar que todo el material utilizado es totalmente estéril y desechable, sin que sea posible ninguna transmisión por esta causa.

Con motivo de la celebración del Día Mundial del Donante de Sangre, que se conmemora cada 14 de junio, la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía hace un llamamiento a seguir donando, sobre todo a quienes no lo han hecho nunca.

Donar no implica riesgo para la salud

La Consejería de Salud y Familias recuerda que la sangre es un medicamento vital que no se puede fabricar. Pueden donar sangre las personas entre 18 y 65 años que pesen más de 50 kilos y gocen de buena salud. Antes de donar, un médico examina al candidato para determinar si puede hacerlo.

Donar no implica riesgo para su salud. En este proceso está incluido un pequeño análisis de sangre para descartar cualquier patología que impida la utilización de esa sangre. Una donación de sangre dura 15 minutos. Precisamente, uno de los lemas de este año es “15 minutos pueden salvar tres vidas”. El otro, también propuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS), es “Dona sangre para que el mundo sea un lugar más saludable”.

Por qué donar sangre

Cada día decenas de pacientes salvan su vida o recuperan su salud gracias a la transfusión de sangre. La donación es libre y altruista y no puede ser motivo de comercio. No se compra ni se vende: la iniciativa parte del donante. El acto de donar sangre es sencillo, rápido, prácticamente indoloro y controlado médicamente. Todo el proceso no tiene por qué durar más de media hora.

App Dona Sangre

Si eres donante de sangre en Andalucía, con esta aplicación sabrás dónde donar, buscar lugares de extracción por fecha o mostrar un mapa con tu localización para encontrar la mejor colecta para donar. Podrás conocer el histórico de tus donaciones, llevar el control del plazo necesario para donar y tener siempre a mano tu tarjeta de donante.