La VIII edición del Memorial Chus Castro de balonmano se celebra este sábado en La Salobreja

El concejal de Deportes, Carlos Alberca, junto con el presidente del GAB Jaén, José Ignacio Fernández, y José Moya, veterano del GAB Jaén, ha presentado la octava edición del Memorial Chus Castro, que se celebrará este próximo sábado, 11 de marzo, a partir de las 10 de la mañana en el pabellón de La Salobreja.

Alberca se ha referido a este evento deportivo como “una cita muy especial por lo que supone para el deporte a nivel local”. Su celebración honra la memoria de uno de los mejores deportistas que ha dado esta ciudad, especialmente del balonmano, con una trayectoria muy amplia como entrenador y como directivo del GAB Jaén. “Hablamos de uno de los padres del balonmano jiennense con 25 años de dedicación y con vinculación también con otros deportes”, ha subrayado Alberca, quien ha recordado que “Chus Castro llegó a ser deportista de alto nivel, jugó en División de Honor y compitió en Melilla, entrenó a generaciones de niños de la ciudad y fue fundador del club de referencia del balonmano en la ciudad”.

El concejal ha asegurado que “su legado está vigente hoy en día, puesto que tenemos uno de los clubes de referencia en nuestra ciudad, que cuenta con gran cantidad de licencias de todas las categorías. Tampoco podemos olvidar que Chus Castro fue trabajador del Patronato Municipal de Deportes y que contribuyó indiscutiblemente al desarrollo de este deporte en Jaén” y ha animado “a todos los jiennenses a celebrar este día tan especial en memoria de alguien que fue un deportista muy especial para la ciudad”.

Alberca ha apuntado que “la competición de la que disfrutaremos este sábado será un cuadrangular con equipos de veteranos de Jaén, Málaga, Alicante y Lisboa, lo que hace que este sea un encuentro de carácter internacional y, además, será el prólogo del gran partido de balonmano del que disfrutaremos el domingo en el Olivo Arena y que enfrentará a la selección española de balonmano ante Suecia para disputar la Jornada 4 de la EHF EURO Cup 2024, en lo que será la reedición de la lucha por la medalla de bronce en el pasado Campeonato del Mundo”.

Por su parte, José Ignacio Fernández, presidente del GAB Jaén, ha indicado que “para el club es un acontecimiento muy importante, cada temporada, la llegada de la celebración del memorial Chus Castro. Este año se celebra la octava edición, lo que significa que en ningún momento hemos abandonado el recuerdo de nuestro amigo” y ha añadido que “desde hace tres años nos aventuramos a convertir el memorial en un torneo internacional y, en esta ocasión, nos visitará por segunda vez el equipo de Portugal, que tuvo una gran experiencia en la vez anterior. Siempre procuramos que haya un equipo andaluz, que en este caso será la Sagrada Familia de Málaga, uno de los pilares del balonmano andaluz. Por su parte, el equipo nacional de veteranos de Alicante cuenta con un integrante que jugó en División de Honor en Jaén y como novedad, podemos apuntar que Luis Pradera estará en la portería jiennense”.

El presidente de la entidad ha apuntado también que “desde el GAB Jaén nos pusimos en contacto con los veteranos del FC Barcelona para esta cita, pero cuando nos contestaron ya se había cerrado la participación de los otros equipos, por lo que estamos trabajando para que en abril el equipo catalán se desplace a Jaén para disputar un encuentro con nuestros veteranos”.

Fernández ha explicado que “organizar un torneo de veteranos es complicado porque hablamos de un deporte de mucho contacto, mucha defensa y ataque, que exige fuerza y especial preparación física y no todos los veteranos pueden mantener estas condiciones, aunque siempre que lo hemos hecho hemos contado con jugadores de gran calidad y con un gran ambiente. No hay que olvidar que es una cita no competitiva y que no se entregan trofeos, sino recuerdos del evento, y que se trata de una oportunidad para ver balonmano de calidad que, en esta ocasión, también se podrá seguir en streaming”. Ha puntualizado que “jugarán todos contra todos en partidos con tiempo reducido y con algunas modificaciones del reglamento entre las 10 de la mañana y las 13:30 horas aproximadamente, y de ahí saldrá una clasificación testimonial”.

José Moya, veterano del club, ha mostrado su agradecimiento “al Patronato de Deportes por su colaboración para la celebración de esta cita tan importante para todos nosotros y al propio a Chus Castro, que fue quien consiguió reunirnos”, al tiempo que ha destacado “la sana convivencia y el buen ambiente que siempre reinan en el equipo, que es justo lo que él nos transmitía”.