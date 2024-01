El tranvía de Jaén ya se mueve. Estará en pruebas en este año

El tranvía de Jaén salcdrá de coccheras este año. Tras más de una década los trenes estarán en pruebas durante un periodo no determinado. No hay fechas concretas pero la Junta se compromete a estar en pruebas este año y ya funcionando de manera comercial en 2025

Así se ha encontrado los ingenieros la infrestructura. Las tareas de recuperación del tranvía están al 40% cómo nos ha contado a Ramón Fernández director de los contratos en marcha

La consejera de Fomento ha manifestado que la puesta a punto se está desarrollando “dentro de los plazos previstos y con la intención de que este año los jiennenses ya puedan ver los trenes circulando en pruebas por las calles de Jaén”. Un horizonte, ha manifestado Rocío Díaz, que se mantiene a pesar de que en el diagnóstico pormenorizado que se ha practicado al tranvía en estos primeros meses de revisión ha dejado patente “que las instalaciones estaban en mucho peor estado de lo que podíamos intuir”.



El análisis de las empresas especializadas contratadas para la puesta a punto de los sistemas tranviarios concluyen que existen importantes daños causados, sobre todo, por los 13 años de estado de abandono y desuso de algunas instalaciones. Entre los principales desperfectos, la existencia de cableado de media tensión en mal estado o daños en la catenaria ocasionados en buena parte por el crecimiento de los árboles del entorno. Además, se ha constatado que hay mucho material que ha quedado obsoleto o con incompatibilidades debido al tiempo transcurrido.



Los contratos de revisión, que se encuentran ejecutados en torno al 40%, han servido para realizar una inspección completa de talleres y cocheras y la línea tranviaria. En paralelo a esta primera fase de diagnóstico, se está acometiendo la segunda fase. Para ello, se ha revisado por completo la catenaria y se ha energizado la parte de Talleres y Cocheras, lo que permite el desplazamiento de los trenes.



Además, se han reparado luminarias y luces de emergencia, se han efectuado trabajos de vaciado y limpieza del foso de la estación de servicio, de drenajes, de varios kilómetros de vía y limpiado todas las paradas, a las que se está estudiando dar un tratamiento adicional para que vuelvan a tener el estado original. También se han retirado las máquinas de billetaje, que se están reparando y actualizando en una fábrica, y se va a sustituir la mayoría de la señalización ferroviaria. De igual manera, se va a actuar en la señalización semafórica en coordinación con el Ayuntamiento.



En cuanto a los sistemas de comunicaciones, se ha comprobado que el cable de fibra óptica está en buen estado y no es necesaria su reposición. Si se van a cambiar los elementos de megafonía de algunas paradas que no funcionaban bien y se mantiene la base de teléfonos e interfonos, pero se cambia el servidor y el software de gestión de llamadas. También se instalará un terminal de operador, grabador de tarjetas y tarjeta de acceso nuevo.



Rocío Díaz ha agradecido la “inestimable colaboración del Ayuntamiento, que nos está facilitando el trabajo al despejar todo el trazado del tranvía, hasta ahora utilizado por muchos jiennenses como aparcamientos, y que “ahora se encuentra con operarios y maquinaria”. “Nadie puede dudar del empeño de las dos administraciones para que los jiennenses puedan hacer uso de su tranvía”, ha remarcado.



También ha indicado, en paralelo, que se está trabajando en la redacción de los pliegos del contrato de explotación y se está coordinando con el Ayuntamiento la reordenación del sistema de transporte urbano. La previsión es desarrollar todos los trabajos a lo largo de 2024 para posibilitar la puesta en servicio comercial del tranvía de Jaén en 2025, siempre teniendo en cuenta la cautela necesaria en este tipo de actuaciones.



“Será –ha añadido– el último paso de un largo camino que emprendimos en el pasado mandato, no exento de dificultades”, que iban desde la extinción del convenio y la firma de uno nuevo con el Ayuntamiento, en el que se plasmó un compromiso de financiación de la Junta de Andalucía del 75%, hasta la contratación para la puesta a punto, que se vio afectada por la inflación y la subida de precios de los materiales.



La consejera y el alcalde han estado acompañados en esta visita por el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, Jesús Estrella; el director general de Infraestructuras del Transportes, Eduardo Gutiérrez; el director gerente de la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía, José María Rivera; y el delegado territorial de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda en Jaén, Miguel Contreras.