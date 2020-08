¿Son seguros los extintores de los aparcamientos públicos de Jaén?

Afortunadamente en la práctica no ha habido que poner a prueba, por ahora, el funcionamiento de los extintores colocados en los aparcamientos públicos de la ciudad de Jaén. en la teoría, sin embargo, ha disparidad de opiniones ya que para el Partido Popular el mantenimiento de estos elementos de seguridad deja mucho que desear mientras que desde el Ayuntamiento, gobernado por PSOE y C's, aseguran que esa denuncia no se corresponde con la realidad y que los extintores cumplen todas las normas

SEGÚN EL PP

En una nota el concejal 'popular' Jesús Ortega, ha lamentado que todavía no se haya contratado "este vital servicio de protección y seguridad". "No entendemos como un servicio esencial como este no ha sido previsto para contratarlo con la antelación necesaria y dar cumplimiento de este modo a la legislación vigente", ha apostillado. Al hilo, ha preguntado "qué ocurriría si por desgracia se produce un incendio en el cual no funcionasen los extintores", punto en el que ha considerado que "se está poniendo en riesgo la seguridad de los usuarios", que "no son conscientes de la falta de medidas protectoras y que el seguro contratado se desentendería por completo".

Por ello, ha instado a la presidenta de Epassa, Estefanía Plaza, a asumir "su responsabilidad" y ponerse "a trabajar para que los aparcamientos públicos municipales tengan todas las garantías que los usuarios se merecen". Entre ellas, ha afirmado que "debe contratarse con carácter urgente el servicio de revisión de extintores y, una vez realizado, depurar las responsabilidades políticas correspondientes ante tal despropósito". "Lamentablemente, todavía recordamos el incendio que se produjo en el aparcamiento de San Francisco, donde el seguro contratado asumió los costes de la reparación de aquellos desperfectos que se ocasionaron y que hoy día, con los extintores caducados no lo haría", ha manifestado el concejal.

VERSIÓN MUNICIPAL

El Ayuntamiento de Jaén ha informado de que el mantenimiento de los extintores de los aparcamientos municipales "está garantizado", al tiempo que ha pedido responsabilidad para evitar manifestaciones que "puedan generar alarma social". Así lo ha señalado respondiendo a la denuncia del PP . Frente a la versión de los populares desde la Empresa Pública de Aparcamientos (Epassa) se ha detallado que "hace varios días que se ha adjudicado esta tarea" a Cemssa, que era la anterior responsable de su cuidado y que "procede ya a su control y revisión".

Ha recordado, además, que el procedimiento administrativo para prestar este servicio ha estado sujeto a que los plazos de tramitación recobrasen la normalidad tras el estado de alarma derivado de la covid-19 y su posterior adjudicación tras la valoración legal de ofertas presentadas, por lo que "no ha habido negligencia alguna" en esta cuestión.

Al este respecto, desde Epassa se ha hecho un llamamiento a la responsabilidad política para "no caer en manifestaciones que puedan generar alarma social sobre un asunto que está perfectamente bajo control".