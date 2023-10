Preocupantes cifras: Una de cada ocho personas en el mundo padece problemas de salud mental

Como cada 10 de octubre se celebra el Día Mundial de la Salud Mental, día que representa una oportunidad única para unir a personas y comunidades bajo el lema "La salud mental es un derecho humano universal".

Es importante recordar que la salud mental es un componente fundamental de la salud en general, y la promoción de la conciencia y el acceso a la atención adecuada en este campo es esencial para mejorar la calidad de vida de las personas en todo el mundo. El Día Mundial de la Salud Mental es una oportunidad para destacar estos problemas y trabajar juntos para abordarlos de manera efectiva.

La buena salud mental es esencial para nuestra salud y bienestar generales. Sin embargo, cabe apontar que una de cada ocho personas en el mundo padece algún problema de salud mental, lo que puede repercutir en su salud física, su bienestar, su relación con los demás y sus medios de subsistencia. Además, cada vez más adolescentes y jóvenes presentan problemas de salud mental.









El pasado mes de febrero, la Cadena COPE se echó a la calle para abordar este problema bajo el título "Salud mental: España en terapia". En "Informe COPE", se llegó a la conclusión de que casi 4 millones de españoles tiene depresión, mientras que un 15% sufre ansiedad o estrés.

Algunos de los objetivos clave del Día Mundial de la Salud Mental son:

Concienciar sobre la importancia de la salud mental: Este evento tiene como objetivo mejorar la conciencia, sensibilizar a la sociedad y promover medidas destinadas a salvaguardar y fomentar la salud mental como un derecho humano universal

Este evento tiene como objetivo mejorar la conciencia, sensibilizar a la sociedad y promover medidas destinadas a salvaguardar y fomentar la salud mental como un derecho humano universal Promover la prevención: Se destaca la importancia de tomar medidas para prevenir problemas de salud mental y promover hábitos de vida saludables

Se destaca la importancia de tomar medidas para prevenir problemas de salud mental y promover hábitos de vida saludables Proporcionar apoyo: Se alienta a las personas a buscar ayuda y apoyo cuando lo necesiten, y se destaca la importancia de la atención médica y psicológica adecuada

Se alienta a las personas a buscar ayuda y apoyo cuando lo necesiten, y se destaca la importancia de la atención médica y psicológica adecuada Fomentar la empatía y la comprensión: Se busca crear un entorno en el que las personas se sientan cómodas compartiendo sus experiencias y buscando apoyo de amigos, familiares y profesionales de la salud mental





Preocupantes cifras: Una de cada ocho personas en el mundo padece problemas de salud mental





Es esencial garantizar que las personas con problemas de salud mental no sean privadas de sus derechos humanos ni excluidas de las decisiones relacionadas con su salud. Lamentablemente, en todo el mundo, estas personas todavía enfrentan diversas formas de discriminación y exclusión. Muchos no tienen acceso a los servicios de salud mental que necesitan o reciben atención que no respeta sus derechos humanos.



La Organización Mundial de la Salud (OMS) trabaja incansablemente junto con sus colaboradores para valorar, promover y proteger la salud mental. Se están tomando medidas urgentes para asegurar que todas las personas puedan ejercer sus derechos humanos y recibir atención de salud mental de alta calidad. La campaña del Día Mundial de la Salud Mental 2023 ofrece información adicional sobre el derecho fundamental a la salud mental y cómo proteger los derechos de los demás en este contexto.