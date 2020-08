“Ningún establecimiento seguirá abierto más allá de la una de la madrugada”

El concejal de Seguridad Ciudadana y Tráfico, Miguel Castro, ha dejado claro que los hombres y mujeres que forman el Cuerpo de la Policía Local están ya listos para velar por el cumplimiento de las nuevas medidas decretadas por la Junta de Andalucía para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del coronavirus. El edil ha recordado que estas disposiciones legales, relativas a garantizar la salud pública, comenzaron a ser aprobadas por el Gobierno andaluz una vez superado el estado de alarma, con una orden emitida el 19 de junio y, modificada, conforme la evolución de los contagios así lo han aconsejado, el 25 de junio, el 14 de julio, el 29 de julio, el 13 de agosto y, por último, el pasado día 16 de este mes.

“A pesar de los distintos cambios que se han sucedido, los policías locales siempre han sido capaces de adaptar los diferentes servicios que realizan a diario para hacer frente a esta situación, sin precedentes, sin dejar de lado el resto de obligaciones que tienen que atender, desde la regulación del tráfico a patrullar en los distintos barrios”, ha destacado Castro. En esta línea, conforme al nuevo escenario, ya está en marcha un dispositivo ideado para evitar conductas que las autoridades sanitarias consideran potencialmente transmisoras de la enfermedad, como es el caso de que los fumadores enciendan un cigarrillo a menos de dos metros de distancia de otra persona. Esta precaución también es de obligado cumplimiento en el caso de dispositivos de vapeo, pipas o cachimbas, ha recordado Castro. En el caso de que se detecten este tipo de comportamientos y se extienda una propuesta de sanción, que será elevada a las autoridades sanitarias andaluzas. Castro recuerda que, conforme al decreto 21/2020 de 4 de agosto de la Junta que regula las sanciones por poner en riesgo la salud pública, las acciones pueden clasificarse en leves, graves y muy graves. Las leves pueden acarrear una sanción de cien euros.

Hasta 3000 euros de multa

Aunque pueden llegar a los 3.000 euros de multa si se pone en riesgo al menos a 15 personas. Las faltas graves, entre 15 y cien personas en peligro, pueden suponer hasta 60.000 euros de sanción. Y las muy graves, acciones que comprometen la seguridad y salud de más de cien personas, tiene multas de hasta 600.000 euros.

En cuanto a los establecimientos de hostelería, la Policía Local velará por el cumplimiento de las disposiciones autonómicas que determinan que el aforo de los locales, con o sin música, no podrá superar el 75%, con un 60% de limitación en pubes. Castro ha recordado que el horario de cierre queda fijado a la 1.00 horas de la madrugada, con la imposibilidad de recibir más clientes a partir de las 00.00 horas, al igual que ocurre en el caso de terrazas y veladores. Aquellos locales que solo sirvan bebidas no tendrán autorizada su apertura, ha apuntado el concejal. “Vamos a ser muy estrictos para lograr que las nuevas disposiciones se cumplan y, de este modo, contribuir a frenar la propagación del virus”, ha dejado claro Castro. En esta línea, se ha recordado que los hosteleros y restauradores podrán montar sus terrazas, conforme a la licencia municipal otorgada, pero con el compromiso de mantener siempre el espacio para la circulación peatonal en la vía pública y garantizando una distancia mínima de 1,5 metros entre los veladores. En todo caso, conforme a lo dispuesto por la Junta, ha precisado Castro, la ocupación máxima de mesas será de 10 personas. No se podrá fumar cuando no esté garantizada una distancia social mínima de 2 metros. En el cuanto a los salones de celebraciones, ha precisado Castro, solo podrán abrir para el consumo de bebida y comida, con un máximo de aforo del 75% en mesas y agrupaciones de mesas, con un máximo de 250 personas en interior y 300 al aire libre.

Botellón y reuniones en espacios públicos.

El concejal de Seguridad Ciudadana y Tráfico, Miguel Castro, ha recordado que la capital jiennense es “pionera” en cuanto a impedir la celebración de botellones, conforme a la prohibición que ya aprobó la Administración local en marzo de este año. “Este afán del Ayuntamiento se vio respaldado por la Junta que generalizó esta medida en toda Andalucía en julio”, ha aseverado Castro. De ahí que el edil haya hecho hincapié en que, como hasta ahora, la Policía Local será “inflexible” con las reuniones para el consumo de alcohol en la vía pública, situaciones que serán consideradas de “insalubridad”, en virtud de las normas aprobadas en la comunidad autónoma. En cualquier caso, es preciso que en la calle y espacios públicos esté garantizada la distancia interpersonal de 1,5 metros, en el caso de que se trate de personas que no son convivientes. Del mismo modo, ha puntualizado Castro, la Junta también prohíbe la participación en cualquier reunión con más de 15 participantes en espacios públicos. “Es necesario que los vecinos y vecinas tomen conciencia de que es preciso no bajar la guardia para, entre todos, frenar la propagación del Covid-19. La Policía Local estará ahí para recordárselo y sancionar, en el caso de que sea necesario”, ha dicho Miguel Castro que ha destacado que, hasta el momento, “Jaén es un ejemplo de civismo, con una ciudadanía que ha entendido perfectamente que es de sumo interés atender a las recomendaciones de las autoridades para combatir el coronavirus”.