El momento más duro para Santi Rodríguez ante Jaén encima del escenario

El actor jienense Santi Rodríguez ha querido agradecer al público que haya agotado las entradas para ir a ver una nueva representación de su obra “Infarto ¡no vayas a la luz!” que tendrá lugar este viernes a las ocho y media de la tarde en el Teatro Infanta Leonor de Jaén. Una función que va a tener unas connotaciones muy especiales e íntimas para el popular humorista que perdía, recientemente, a su padre. Aún así Santi ha decidido subirse al escenario para hacerle un emocionado homenaje a su padre que fallecía hace unos días.

Era el propio cómico quien lo contaba a sus seguidores en las redes sociales en un vídeo en el que decía, entre otras cosas, “simplemente deciros que este viernes tengo función con “Infarto no vayas a la luz”, es una manera de hacerle un homenaje a mi padre que falleció la semana pasada. Será una función de las más duras de mi vida pero también de las más bonitas y de que pasemos un buen rato recordándolo a él y riéndonos. Hay que echarle ganas a la vida. Hay que seguir adelante. Esta es una manera de reafirmarme en mí profesión y de demostrar que en los momentos malos hay que arrimar el hombro y remar más fuerte”.

Este viernes, en en T.Infanta Leónor de Jaén tengo más que nunca que cumplir y trabajar. Sobretodo porque quiero hacerle un homenaje a mi padre. La función se adelanta a las 20.15. Aún quedan algunas entradas

Santi un jienense muy comprometido

De origen malagueño, al poco tiempo de su nacimiento, su familia se trasladó a Jaén donde ha residido desde entonces exceptuando su época universitaria en Granada. Comenzó su carrera profesional en Otoño de 1984. A través de todos estos años ha destacado por su versatilidad artística. Ha trabajado tanto en teatro, como en televisión, radio o cine. De toda su trayectoria podríamos destacar, a nivel televisivo, sus numerosos monólogos en El Club de la Comedia y, sobre todo, su inolvidable papel del “Frutero” en la mítica serie 7 vidas.

Después del éxito en Gran Vía durante una década con sus dos montajes de Stand Up “A mí que me registren” y “Como en la casa de uno…en ningún sitio” ha conseguido superarse con un revolucionario montaje teatral en el que aúna la dramaturgia del teatro con la frescura del Stand Up. Bajo la dirección de Fernando Fabiani y Manu Sánchez triunfa actualmente con “Infarto, no vayas a la luz” Una comedia basada en hechos reales…los suyos.

A nivel personal destaca su marcado carácter solidario. Prueba de ello, entre innumerables colaboraciones de todo tipo, es el evento solidario que nació en Septiembre del 2009. Ininterrumpidamente cada año tiene lugar en ese mes el Festival Santi y sus amigos. Un evento que reúne a buena parte de la ciudadanía jienense en torno a una gala de humor y a una jornada familiar y de deporte que consiguen ofrecer un fin de semana lleno de un sinfín de actividades cuyo fin principal es hacer visibles y recaudar fondos para la Asociación Síndrome de Down de Jaén y Provincia de la que Santi Rodríguez es embajador desde el año 2007.





