Los Beatles y su huella en la literatura contemporánea bajo la lupa académica

El Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Jaén organiza el seminario 'Los Beatles: literatura, ideología y su impacto en la cultura de los siglos XX y XXI'. Los días 30 de noviembre y 1 de diciembre, este evento, codirigido por los profesores Julio Ángel Olivares Merino y José Ruiz Mas, y coordinado por las docentes Laura Blázquez Cruz y Nadia López-Peláez Akalay, reunirá a investigadores de diversas áreas para actualizar el análisis e interpretación de las constantes relacionadas con el arte y el contexto cultural y social de la influyente banda británica.



El seminario abordará, en una aproximación multidisciplinar y transversal, el panorama literario y cultural de la Gran Bretaña de la segunda mitad del siglo XX y su relación con España y Europa. Además, se realizará un análisis literario y lingüístico de las letras de Lennon-McCartney y Harrison, destacando aspectos como el vanguardismo, introspección, consumo de drogas, política, amor universal, pacifismo, espiritualidad hindú y más, presentes en la producción literaria de la banda.

El profesor Julio Ángel Olivares Merino destaca que el seminario adoptará una perspectiva sincrónica y diacrónica, abordando el fenómeno de los Beatles y su sentido seminal, así como la vigencia del legado de diversas corrientes culturales asociadas.



El curso también explorará la influencia de la literatura en lengua inglesa en el pensamiento y producción literaria de los Beatles, así como la influencia recíproca entre la banda y poetas contemporáneos en lengua inglesa. Se prestará atención especial a la prosa de John Lennon en "In His Own Write" y "A Spaniard in the Works", destacando la sátira, el humor y la expresión de la deformidad y desequilibrio psicológico.



Además, se analizarán las recreaciones literarias de las vidas de los Beatles en el cine, la novela y el teatro, así como su impacto en la cultura 'ye-yé' y la llegada de ideas de libertad a España a través del movimiento hippy, generado por la asimilación de la Beatlemanía en Europa.