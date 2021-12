La lista de alimentos que puedes consumir a pesar de estar caducados: cuidado

Seguro que a ti también te pasa que por algún motivo siempre hay algún alimento que te caduca en la nevera o en la despensa. Es algo muy habitual en los hogares españoles. La pregunta es: ¿se pueden consumir los alimentos caducados o hay que tirarlos a la basura una vez pasada su fecha de caducidad?

Antes de nada debemos saber diferenciar entre fecha de caducidad o fecha de consumo preferente. La diferencia es muy clara: si se consumen después de su fecha de caducidad, los alimentos pueden poner en riesgo nuestra salud mientras que los que vienen marcados con fecha de consumo preferente no son peligrosos.





Alimentos caducados: recuerda fecha de caducidad no es lo mismo que de consumo preferente. Te contamos qué hacer con la carne, pescado, embutidos o quesos cuando se acerca su fecha de caducidad y con las frutas o verduras cuando se empiezan a estropear https://t.co/qsPsBmWEqRpic.twitter.com/kqu8C92bZT — OCU (@consumidores) April 20, 2020





También debes saber que hay una tercera opción como son los alimentos clasificados no perecederos. Estos no llevan ni fecha de caducidad ni fecha de consumo preferente, como por ejemplo: las bebidas alcohólicas con una graduación superior a un 10% del volumen; frutas o verduras frescas; pan y bollería de consumo en 24 horas, vinagre, sal, azúcar, chicles... Pero ojo: aunque no tengan la obligación de llevar impresa una fecha de caducidad no quita que se estropeen al cabo del tiempo, como es el caso de algunas bebidas alcohólicas, por lo que organizaciones de consumidores como la Organización de Conumidores y Usuarios (OCU) vienen defendiendo que deberían llevar fecha de consumo preferente.

En el caso de frutas, hortalizas o verduras, su aspecto el sabor, la textura y el olor del alimento serán los que te digan en qué estado se encuentran y si debes o no consumirlos.

Con lo que sí debes tomar precauciones es con la carne y el pescado, que se ponen malos rápidamente. En el caso de que una bandeja de carne o pescado esté caducada, lo recomendable y necesario es desecharlos porque su consumo puede ser peligroso para la salud.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado









10 alimentos que se pueden comer caducados

Hay 10 alimentos que puedes consumir sin problema con fecha de consumo preferente días o semanas después, mientras no estén abiertos ni presenten signos de estar deteriorados.

Yogures. Pan de molde Patatas fritas y frutos secos Bollos y galletas Refrescos y alcohol Pastas, arroces y legumbres Mermelada y mantequilla Embutidos y quesos curados Sopas y salsas de sobre Envases de tomate

Eso sí, debes saber que estos 10 alimentos puede que tengan peor sabor o textura.