Linares sella un acuerdo con BAIC para fabricar los nuevos Santana

El primer teniente de alcalde y concejal de Industria, Raúl Caro-Accino, ha participado en una reunión clave en el Centro de Investigación y Desarrollo de BAIC, en Pekín, China, para sentar las bases de un acuerdo de producción en Linares. En el encuentro han estado presentes representantes de BAIC, así como los CEO de Coronet y Santana Motors, Zewen Liu]y Edu Blanco, para impulsar la fabricación de los próximos vehículos modelo Santana bajo licencia de la compañía china.

Apoyo institucional al proyecto

La delegación de empresas ha estado acompañada por Caro-Accino para "mostrar las ventajas y posibilidades que tiene invertir en Linares". Así, el concejal ha destacado "el apoyo firme a las industrias que se implantan en la ciudad, así como los incentivos que existen para respaldar estos proyectos por parte de las Administraciones públicas". En la visita también han participado miembros de la marca de tecnología de automoción Meta GmbH y el presidente de la patronal europea de concesionarios AECDR, el linarense Gerardo Pérez Giménez.

Es muy satisfactorio comprobar el deseo de la empresa BAIC de tener presencia en Andalucía" Raúl Caro-Accino

El primer teniente de alcalde ha subrayado la buena sintonía con la compañía asiática. "Es muy satisfactorio comprobar el deseo de la empresa BAIC de tener presencia en Andalucía, y su especial predilección por Linares", ha afirmado. En este sentido, Caro-Accino ha anunciado que tienen prevista una reunión en próximas fechas con la Junta de Andalucía "para avanzar en ese sentido" y consolidar la inversión.