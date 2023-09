Las Divinas Palabras de Ernesto Medina. Hoy: Axila

Ayer les hablaba a mis alumnos sobre las etimologías. Con la intención de sorprenderlos les expliqué que “músculo” es en latín el diminutivo de “mus”, ratón, por el parecido que tiene el órgano con un roedor pequeño. “La misma razón por la que al controlador de los ordenadores se le llama ratón”. Son los trucos que, aprendidos durante muchos años, los profesores nos sacamos del cuaderno de clase para captar la atención de nuestros discípulos. Aunque, a veces, hay que buscar un número final que evite las dudas sobre el espectáculo. “¿Me puede poner otro ejemplo del mismo estilo?”.

“Supongo que esta mañana te has duchado. ¿Has usado desodorante?”. La respuesta fue categórica. Que claro, qué me pensaba. Tras aclarar que no dudaba de su higiene, sino que era parte de la explicación, le pregunté que dónde. “En las axilas, donde va a ser”, contestó un tanto airado al creer que me reía de él. “Menos mal que no has dicho sobacos, según San Isidoro relacionado con el olor de los machos cabríos, porque me hubieras desmontado el chambao. Axila tiene la misma raíz que eje”. Me miraron atónitos. Proseguí, “del latín axis, eje, por ser el ángulo que articula el brazo con el tronco. No obstante, otros estudiosos sostienen que tiene que ver con un diminutivo de ala. En español se dice aquello de “te cantan los alerones”. No hemos cambiado tanto desde los tiempos de los romanos”.

Creo que me he ganado su interés por una temporada. Lo corroboré cuando una alumna comentó en voz alta, “pero mejor decimos “axilas” y que alguno se aplique el cuento del desodorante”.

Se me quedó durante el resto de la mañana el runrún de axis, eje. A Ernesto, mi amado hijo, le gustaba que le contase historias mitológicas y etimologías. Todavía me consulta alguna duda sobre los trabajos de Heracles o el ciclo troyano. Hoy es su cumpleaños. Nació para convertirse, como les sucede a todos los padres con sus hijos, en el axis, la vértebra C2 que engrana el cuello. La precede la vértebra atlas que, a semejanza del gigante que sustentaba sobre sus hombros el mundo, es la que aguanta la cabeza. Al final, Hemingway, acabamos siempre en la mitología. O en la fragua de Vulcano forjando con el herrero divino ejes que nos permitan continuar la rueda de la vida. No te partas nunca. Felicidades. Te quiero.

Palabras, divinas palabras