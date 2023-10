Jaén Rugby inicia la temporada con un partido agridulce frente a CD Arquitectura

Jaén Rugby no ha podido comenzar con victoria el primer partido de la temporada. Victoria que, por momentos, parecía alcanzable, pero que se llevó un rival más acoplado. El del domingo ha sido unos de esos partidos que te dejan un regusto agridulce. El equipo ofreció tanto momentos de buen juego como desajustes. Los primeros invitan al optimismo, los segundos permitieron a CD Arquitectura llevarse todos los puntos.



La primera parte fue trepidante. CD Arquitectura apretó de salida con su saque inicial, pero, tras frenar ese ímpetu, el cuadro local rompió su defensa apenas transcurridos los primeros tres minutos de partido. Luis Alberto Enrique anotó el primer ensayo de la temporada después de recibir un balón de Santi Mesropian y sortear rivales desde la línea divisoria del terreno de juego. Manu González convirtió la transformación. Los madrileños volvieron a la carga y aprovecharon algunos errores en la melé jiennense para recortar la ventaja con un ensayo (7-5). Tras él, el juego entró en una fase en la que ambos conjuntos emplearon más el pie que las manos para buscar el campo contrario. El calor invitaba a reservar fuerzas. Tanto que el 9 de Jaén buscó los palos desde casi medio campo para anotar un golpe de castigo y sumar tres nuevos puntos (10-5). Manu González ha entrenado duro los tiros a palos este verano y convirtió otro golpe de castigo minutos después, este dentro de la veintidós contraria (13-5). Fueron los mejores minutos de Jaén Rugby, con una delantera poderosa, que hacía incurrir en indisciplinas a sus rivales. Una de ellas, no señalada, lesionó de gravedad al apertura jiennense Manu Torres.





IMAGEN: Jaén Rugby



Algunos jugadores de Jaén Rugby pecaron de inexperiencia y se dejaron sorprender por ese juego que no se ve. También les faltó una pizca de suerte en la jugada del segundo ensayo de CD Arquitectura. Un balón bombeado dentro de la veintidós jiennense sorprendió con su bote a la defensa y le cayó franco a los jugadores visitantes (13-12). Los madrileños le dieron la vuelta al marcador justo antes del descanso con un golpe de castigo (13-15)



Los jugadores de CD Arquitectura demostraron estar más metidos en el partido –para ellos el segundo de liga, para Jaén Rugby el primero. Así, el segundo tiempo comenzó tal y como terminó el primero: con puntos para los visitantes. Movieron bien el balón los colegiales tras una patada jiennense que se quedó dentro del campo. Ensayo transformado que ampliaba su ventaja (13-22). Respondió Jaén Rugby con un nuevo golpe entre palos (16-22), pero no era capaz de superar la defensa de su oponente para conseguir más ensayos. Por si fuera poco, en el minuto 55, el pilar verdeoliva Nacho Ojeda vio amarilla. Esa exclusión frustró cualquier posibilidad de reacción jiennense. No sólo eso, propició dos ensayos más de CD Arquitectura (16-36). Antes de finalizar el partido fue Jaén Rugby quien dispuso de superioridad, pero sólo le quedó tiempo para un último ensayo a pesar de los esfuerzos. Esta vez fue Juan Castro el que culminó una sucesión de melés a cinco metros de la línea de ensayo rival para anotar el 21-36 final.

Nadie dijo que fuera a ser fácil. La apuesta por la cantera de Jaén Rugby es clara y arriesgada: diecisiete jugadores en la convocatoria salidos de los escalafones inferiores. De ellos, cinco con menos de 20 años –tres titulares- y seis sub 23 –dos titulares. Todos hicieron un gran partido. Manu González fue elegido MVP del Partido. Esta temporada el objetivo del club es consolidar esta idea y que los jugadores vayan curtiéndose en DHB. A nadie le gusta perder, pero la ilusión por ver a estos jugadores crecer es más intensa que el desasosiego por un resultado.