Jaén Rugby Femenino buscará este domingo una nueva victoria en tierras granadinas

Un clavo saca otro clavo. La cultura popular quizás no sepa de rugby, pero las jugadoras de Jaén Rugby Femenino se dejan la piel –y alguna algo más- en cada partido. Por eso buscarán este próximo domingo una victoria que les acerque de nuevo a la primera plaza y que les saque el último clavo. El marcador final del partido contra Atlético Portuense – 3 a 29- no es el espejo de todo lo ocurrido sobre el césped de Las Lagunillas. El buen juego de las jiennenses frenó a sus rivales durante la primera parte, pero no fue sucifiente en la segunda. Dos cambios obligados antes del descanso –uno por conmoción- y otro en la reanudación trastocaron los planes del equipo y les puso el partido cuesta arriba. El Atlético Portuense es un equipo muy sólido, hecho para asceder, y encontró los pocos resquicios que ofrecían las locales para apuntalar el resultado.

Ese partido ha quedado atrás y llega el siguiente reto. El calendario ha emparejado en esta séptima jornada a Rugby Femenino con Universidad de Granada, colista de la Liga Femenina Andaluza. Un partido al que jiennenses llegan físicamente tocadas, pero con la ambición intacta tras la primera derrota de la temporada. En lado positivo de la balanza, la respuesta de las jugadoras que salieron desde el banquillo y de quienes lo hicieron en posiciones no habituales para ellas.









En estos momentos, Jaén Rugby Femenino –con cuatro victorias y una derrota- se mantiene en tercera posición con 19 puntos y un partido menos, el aplazado contra Escoriones Femenino. Con todo, sólo tiene dos puntos menos que las segundas, Universitario Sevilla Por su parte el Universidad de Granada sólo han podido sumar 1 punto en las seis jornadas disputadas. El partido entre ambas se disputa este domingo 21 a las 12 horas en el granadino Campo de Rugby Fuentenueva con arbitraje de Gustavo Fuentes.

Cerca de 400 rugbiers de 4 a 11 años indundarán Las Lagunillas

El apertivo a un gran domingo de rugby para los equipos seniors no puede ser más apetecible. Si el equipo de DHB recibe en casa el domingo a las 13:00 al CD Arquitectura y el femenino viaja a Granada, el sábado Jaén Rugby organiza la 2º Jornada de Rugby Gradual de la temporada 2021/2022. Una jornada que repartirá a cerca de 400 jugadores y jugadoras de menos de 12 años entre el Campo de Rugby de Las Lagunillas y el Sebastián Barajas. Se han inscrito un total 45 equipos de seis clubes del grupo oriental de la Federación Andaluza de Rugby. Una fiesta del rugby con más de 100 partidos disputados entre las 10.30 y las 15.00

La Academia Kubota Jaén Rugby participa con tres equipos sub 12, tres equipos sub 10, dos sub 8 y dos sub 6. En total 10 equipos de las categorías que forman la base del club. El resto de clubes participantes son el CDU Granada, CR Málaga, URA-Marrajos, Fuengirola RC y Mezquita RC. Recordamos que las reglas del rugby y la competición están adaptadas a estas edades y que todos los equipos participantes son mixtos.