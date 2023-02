El Jaén Paraíso Interior FS conquista su tercera Copa de España

Jaén Paraíso Interior FS vence a Movistar Inter FS por uno a tres y se proclama campeón de la Copa de España 2023. Conquista el título por tercera vez tras un tornero en el que, los hombres de Dani Rodríguez, pasito a pasito y partido a partido, fueron abriéndose camino a la gloria. En la final, fueron también por delante los de Jaén abriendo el marcador Alan Brandi con un gol en el minuto doce. Antes de ir al descanso empató Fits. En la segunda parte, un chinazo en toda regla haría el dos uno. El gol de Chino vino en el mejor momento, pero hizo que Inter aumentara la presión. Protegió bien el equipo amarillo y Alan Brandi sentenció el treinta y ocho haciendo el uno a tres definitivo.





?? ¡¡LA COPA AL CIELO DE GRANADA!!



?? ¡SOMOS CAMPEONES DE ESPAÑA! ??#SomosJaén?? pic.twitter.com/v8p0pCiZgR — Jaén Paraíso Interior FS (@JaenFS) February 12, 2023





El Jaén Paraíso Interior FS llegó al Palacio Municipal de Deportes de Granada a las cuatro y media de la tarde del domingo. Por tercer día consecutivo el autobús del equipo trasladaba a los jugadores y cuerpo técnico desde su hotel de concentración hasta el pabellón. Y por tercer día consecutivo la Marea Amarilla estaba allí para recibirlo. Jienenses venidos de todas partes de la provincia se daban cita en Granada para disfrutar de la final de la Copa de España 2023. El Jaén se clasificaba tras vencer a Mallorca Palma Futsal y a ElPozo Murcia Costa Cálida, ahí es nada y nadie quería perdérselo. Ahora tocaba enfrentarse a Movistar Inter que hizo lo propio con BeSoccer UMA Antequera y el Barça.



En un ambiente espectacular, la hinchada amarilla no perdió detalle de lo que acontecía en la previa del encuentro, a la que no le faltó detalle: música, luces y freestyle. Una vez hechas las presentaciones, comenzó el partido a las seis en punto. Por delante cuarenta apasionantes minutos de fútbol sala con un solo vencedor. El capitán amarillo, Alan Brandi, ponía a rodar el balón. Una falta a favor del Jaén cerca del área nada más empezar hacía mover filas de banquillo antes de lo habitual. Chino salía a pista momentáneamente, aunque lanzaría César Velasco. La falta sería la primera amarilla para Movistar Inter que ejercía como local en la final. Los primeros minutos estuvieron igualados, si bien Jaén generaba más ocasiones de peligro. Taborda se desmarcaba por la banda quedándose solo frente a Herrero que despejó a la esquina.

?? @JaenFS conquistó su tercera #CopaDeEspaña después de imponerse a @InterMovistar (1-3), en un emocionante partido

@alan_brandi ????

Chino ??



?? ¡El resumen de una final que pasará al recuerdo de la afición jienense!#CopaDeEspaña@DonDominiopic.twitter.com/CMfDTkpZhD — Futsal RFEF (@FutSalRFEF) February 12, 2023

El Jaén conseguía frenar las contras del Inter con varios robos en mitad de la pista, pero la habilidad de los amarillos no se veía recompensada. En el minuto once, tras un espectacular pase de Chino a Alan Brandi el argentino consiguió hacer el primer gol del partido. Tras el tanto encajado, solicitó tiempo muerto Pato. Cuatro faltas tenía el Inter frente a dos del equipo jienense. Chino forzó la quinta a siete del final de la primera parte. Jesús Herrero jugaba adelantado pero la defensa amarilla no dejaba pasar ni una. Defendían la ventaja del cero a uno muy bien colocados y Espindola haría lo imposible. En el diecisiete, tendría ocasión Movistar Inter de marcar, pero el disparo de Martel se fue a la madera. Sí lo haría en el diecisiete, tras robar Fits el balón quedando Nem tirado en mita de la pista y teniendo que ser trasladado en camilla fuera de ésta. A dieciséis segundos del final de la primera parte, el equipo de Torrejón haría la sexta y en la ejecución del doble penalti Herrero adivinaría la intención de Chino. Uno a uno al descanso.



Daba comienzo la segunda mitad minutos antes de las siete de la tarde. Dos saques de esquina a favor del Inter ponían en vilo a la afición que volvía a colocarse en sus butacas tras el descanso. En el minuto veintitrés Chino lanzaría una falta en contra, ocasión perfecta para adelantarse, pero el balón se fue alto.



Renato tendría también su oportunidad de lanzamiento de falta dos minutos después despejando el guardameta madrileño. El buen ritmo del Jaén se veía frenado por la interrupción constante del juego de Inter que acumulaba cuatro faltas con todavía catorce minutos por delante. Dos tenía Jaén.

?? RECIBIMIENTO EN JAÉN



?? Mañana lunes será un día histórico en Jaén



?? A las 18:00 se iniciará una rúa con buses descapotables, que llegará hasta la Plaza Santa María a las 18:30



?? ¡TODA LA MAREA AMARILLA ESTÁ CITADA PARA CELEBRAR LA TERCERA COPA DE ESPAÑA!#SomosJaén?? pic.twitter.com/vWogIzjpgl — Jaén Paraíso Interior FS (@JaenFS) February 12, 2023





Como en la jornada anterior, Henrique salía a pista en busca de cambiar el rito de juego. Un “chinazo” en el veintinueve desató la locura en el palacio Municipal de los Deportes de Granada. Increíble la volea a la escuadra de Chino, tras saque de esquina de Taborda, que supuso el uno a dos. Movistar Inter apretaba en ataque. Movían bien la bola frente a la portería del Jaén, pero Espindola conseguía conservar al ventaja. Aún quedaban seis minutos interminables que pondrían a prueba los nervios de equipo y afición. Tres intentos tendrían Michel y Renato desde saque de esquina, pero imposible en las tres ocasiones superar a Fits.



Intentaría sorprender Movistar con portero jugador a falta de tres minutos con Eric Martel, que no tuvo muy buena salida por adivinar Michel la jugada y lanzar desde el área rival sin suerte. En el minuto treinta y ocho volvería a marcar Alan Brandi. Balón en largo de Espindola que bajó el argentino y colocó en la red. Los siguientes dos minutos solo los que estuvieron allí podrán contarlo. Una y otra vez frenaban los amarillos los intentos del Inter que veían ya como la copa se les escapaba. Uno a tres al sonar la bocina y victoria para Jaén Paraíso Interior FS que se hizo con su tercera Copa de España. Ahora sí: Granada es amarilla.

HOJA DE PARTIDO



Movistar Inter FS: J. Herrero, Cecilio, Rubi, Raúl Gómez y Fits.



También jugaron: Drahovsky, Pola, Sepe, Eric Martel, Kaito y Borja.



Jaén Paraíso Interior FS: Espíndola, Attos, César Velasco, Michel y Alan Brandi.



También jugaron: Chino, Renato, Taborda, Mati Rosa, Nem y Henrique.



Goles: Alan Brandi 12’ (0-1); Fits 19’ (1-1); Chino 29’ (1-2); Alan Brandi 38’ (1-3);



Amonestaciones: Los colegiados amonestaron a Raúl Gómez y Drahovsky de Movistar Inter FS y a Dani Rodríguez, Alan Brandi, Mati Rosa y Pedro Cuadra de Jaén Paraíso Interior FS.