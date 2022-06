Jaén Paraíso Interior buscará en el pabellón Jorge Garbajosa su pase a semifinales

El Jaén Paraíso Interior FS recibió al Movistar Inter la noche del miércoles, ocho de junio, para disputar la ida de cuartos de final de los play off por el título de Liga. A las nueve y media de la noche dio inicio el encuentro que fue intenso desde el primer momento. Se adelantó el Inter en el minuto cinco con gol de Eric Martel. Jaén intentó llegar al descanso con empate, pero, pese a la insistencia en tirar a puerta, no lo logró. En la segunda parte más de lo mismo. Jaén atacaba con fuerza, pero no conseguía ser eficaz. El tanto se hizo de rogar hasta el último segundo. Una volea de Aicardo puse en pie a todo el Olivo Arena. Empate a uno y la mirada puesta en el partido de vuelta del sábado en Torrejón.

IMAGEN: Pedro Jesús Chaves





El Palacio de los Deportes Olivo Arena fue el escenario de uno de los encuentros de cuartos de final del Play Off por el título de Liga. El Jaén Paraíso Interior FS recibió al Movistar Inter, segundo clasificado en la liga regular. El partido de ida de cuartos prometía fútbol sala del bueno, pero quizá no se esperaba que fuera tan intenso desde los primeros minutos. En el minuto cuatro, Herrero se llevó por delante a Michel por lo que el juego tuvo que ser detenido. El de Mengíbar tuvo que retirarse del terreno de juego durante unos minutos para ser atendido por los sanitarios del Club amarillo. Esta jugada caldeó el ambiente entre ambos equipos y la tensión entre ambos aumentaba con cada jugada.

Esa constante de balón parado fue lo que desestabilizó al Jaén e hizo que Inter Movistar inaugurara el marcador en el minuto cinco. Eric Martel fue el autor del primer tanto para los visitantes. Pero los locales se rearmaron y comenzaron a generar ocasiones de peligro con cada jugada. A siete minutos del final de la primera parte, el Jaén seguía dominando el juego y con presión alta, tirando a puerta una y otra vez, pero sin conseguir hacer gol. Fue entonces cuando solicitó tiempo muerto Tino Pérez, consciente seguramente de la gran presión del rival en su propio campo.

Tras reanudarse el encuentro la dinámica de juego seguía siendo la misma: el Jaén presionando fuerte arriba, pero sin entrar el balón en la portería, ante la desesperación de toda una afición. Jorge Santos tuvo su oportunidad a dos minutos del final del primer tramo, pero Herrero evitó el gol del empate. A tan solo ocho segundos de que sonara la bocina, Herrero atrapó un disparo de Felipe Mancha evitando ir a vestuarios en tablas.

la segunda parte, de nuevo el mismo quinteto inicial en el Jaén Paraíso Interior FS reanudaba el juego. La primera ocasión la tuvo Attos, con un fuerte disparo desde lejos del área. Jaén volvía, como en la primera parte, a generar más ocasiones de peligro, pero Movistar Inter se mostraba peligroso en el contraataque. De hecho, en esas alturas del partido la única ocasión clara para los madrileños fue la del gol del inicio.

En el cuatro de la segunda mitad, el pabellón entero se puso en pie con el disparo de Michel tras el saque de esquina de Bruno Petry. Parecía dentro el balón, pero no subió el tanto al marcador. En el veintiséis, preciosa acción combinada con saque largo de Henrique que Petry dejó de cabeza a César Velasco pero que atrapó el guardameta visitante.





IMAGEN: Pedro Jesús Chaves





Los minutos pasaban y Jaén no conseguía hacer gol pese a todos los intentos. Por su parte, el Inter conseguía rentabilizar la ventaja sin apenas grandes jugadas sobre la pista. Pero Jaén no cedía en el intento. Disparaba a puerta una y otra vez con todo un Olivo Arena animando a rabiar. De nuevo Tino Pérez solicitó tiempo muerto, cuando restaban nueve minutos del encuentro. Jaén era muy superior y el resultado en el marcador no se ajustaba a lo que se estaba viendo en la pista.

En el treinta y dos, Carlitos topó con el palo tras una dejada de Mithyuê para desesperación de jugadores, banquillo y afición. Henrique jugaba más adelantado y a la vez conseguía mantener la portería segura. Jorge Santos se topó de nuevo con el poste a seis minutos del final. Dos minutos tenía en Jaén para empatar. Aicardo tuvo ocasión con un fuerte disparo tras saque de esquina. Con tan solo veinte segundos de juego por delante, Dani Rodríguez solicitó tiempo muerto para dirigir la última jugada. Y por fin el gol llegó, en el último segundo, con una volea de Aicardo. Un gol de los más celebrados en el Olivo Arena y que demostró que, en Jaén, tanto equipo como afición, nunca se rinde.

HOJA DE PARTIDO

Jaén Paraíso Interior FS: Henrique, Attos, Antonio Pérez, Michel y Alan Brandi.

También jugaron: Felipe Mancha, Carlitos, Aicardo, Bruno Petry, César Velasco, Mithyuê, Dani Martín y Jorge Santos.

Movistar Inter: Jesús Herrero, Cecilio, Tripodi, Pol Pacheco y Raya.

También jugaron: Igor Carioca, Eric Martel, Raúl Gómez, Borja y Rafa López.

Goles: Eric Martel 5’ (0 -1); Aicardo 40‘ (1-1).

Amonestaciones: Los colegiados amonestaron a Aicardo, Jesús Chanivet, Carlitos, Mithyuê, Dani Rodríguez y Henrique de Jaén Paraíso Interior FS y a Raya de Movistar Inter.

La clasificación para las semifinales se decidirá en el encuentro de vuelta en el pabellón Jorge Garbajosa de Torrejón de Ardoz, en Madrid, con el condicionante de que al conjunto madrileño le basta el empate, por su mejor posición en la Liga regular