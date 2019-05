Ya han muerto cinco trabajadores la misma cifra que durante todo 2018

Los sindicatos han convocado una concentración de protesta para poner de manifiesto que la precariedad laboral y los incumplimientos de las normas de prevención y riesgos laborales está cobrándose numerosas victimas. Una cada mes en lo que va de año. La última la de un operario que perdía la vida mientras trabajaba en una empresa de Andújar. Según detalló Miguel Ángel Salazar, secretario de Salud Laboral de Comisiones Obreras en Jaén, en este caso está notablemente claro que no se usaron elementos de seguridad como arneses, cascos y los anclajes adecuados. Desde UGt tmabién se ha puesto de manifiesto que la Inspección de Trabajo no está haciendo lo suficiente, como señalaba Manuel Salazar, responsable provincial de UGT: "los empresarios no le tienen ningún miedo" y añadía que es necesario hacer cumplir las normas para no conitnuar con este goteo de muertos en el tajo

Se trataba de un trabajador de 54 años de edad que moría al chocar con un cable eléctrico y caer de una plataforma elevadora en una empresa en Andújar según informó en su momento la empresas de Emergencias 112 Andalucía.

El accidente se produjo antes de las 9,00 horas del pasado martes, día 28 de mayo, cuando un testigo alertó al Teléfono de Emergencias 112 por un compañero que había chocado contra un cable eléctrico y posteriormente se había precipitado de una plataforma elevadora. El suceso ha tenido lugar en una empresa ubicada en una vía de servicio de la A-4. Hasta el lugar se han desplazaron efectivos de la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias (EPES), Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía y Policía Local, que no han podido hacer nada por salvar la vida del operario.