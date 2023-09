El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad protagoniza el cupón de la ONCE

Una imagen de San Cristóbal de La Laguna protagoniza el cupón que la ONCE sorteará el próximo 20 de septiembre con motivo del 30 aniversario del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España (GPHE). Cinco millones de cupones homenajearán a las 15 ciudades que ostentan este título, y que están unidas por el Grupo que actualmente preside La Laguna. La imagen reproduce una fotografía de la popular calle de La Carrera, con la Casa Alvarado Bracamonte y la Casa de la Alhóndiga al fondo, como ejemplo de arquitectura canaria.



El cupón ha sido presentado este lunes en rueda de prensa por el presidente del Grupo y alcalde de La Laguna, Luis Yeray Gutiérrez; el director de la ONCE en Santa Cruz de Tenerife, Andrés Guillén, y el presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Canarias, Miguel Ángel Déniz.



Luis Yeray Gutiérrez ha recordado que “en los últimos 30 años nuestras ciudades han trabajado de la mano en la protección de nuestros bienes monumentales y nuestros cascos históricos y también en el patrimonio intangible que atesoramos. Son tres décadas en el que uno de nuestros principales retos ha sido combinar la defensa de nuestros conjuntos patrimoniales con la garantía de la accesibilidad para que cualquier persona, con independencia de sus capacidades, pueda disfrutar de este gran legado monumental”.



El presidente del Grupo ha subrayado que en esta línea se encuentra el convenio de colaboración que las 15 Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España y la Fundación ONCE firmaron en 2021 y que fue renovado el pasado mes de julio, “para la mejora de la accesibilidad universal y la normalización y plena participación de las personas con discapacidad en la comunidad”.









Como fruto de esta colaboración se presenta este cupón conmemorativo del 30 aniversario del Grupo, que los alcaldes y alcaldesas de las 15 ciudades celebrarán este sábado con una Asamblea en Ávila, coincidiendo con la sexta edición de La Noche del Patrimonio. Luis Yeray Gutiérrez subrayó “el honor de que sea la imagen de La Laguna, como ciudad que preside el Grupo, la que ilustre este cupón, que contribuye a la difusión de la riqueza de nuestras ciudades por toda España”, al tiempo que agradeció a la Fundación ONCE “su colaboración y su compromiso con la plena accesibilidad”.



Por su parte, el director de la ONCE en Santa Cruz de Tenerife, Andrés Guillén, destacó que “para la entidad supone un privilegio poder escenificar en este cupón la estrecha relación que nos une con el Grupo, con el Ayuntamiento de La Laguna y con la población de su municipio”. “El cupón se podrá adquirir ya desde este próximo miércoles y, apoyándonos en nada menos que cinco millones de boletos, trasladaremos al resto del panorama nacional una imagen tan icónica del patrimonio de la ciudad como es la Casa de Los Capitanes”, añadió.

El presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Canarias, Miguel Ángel Déniz, quiso poner de manifiesto “el avance y el compromiso que tiene el Grupo de Ciudades Patrimonio y el municipio de La Laguna con la accesibilidad universal”, citando ejemplos como los indicativos en lenguaje braille en el servicio municipal del taxi, o las maquetas tiflológicas dedicadas a inmuebles de valor patrimonial de La Laguna, que se encuentran el patio de la Casa de los Capitanes.



“Para las personas ciegas, el trabajo que se hace en materia de accesibilidad universal nos beneficia directamente, pero los beneficios repercuten también en toda la ciudadanía. Resulta difícil imaginar hoy esta ciudad sin estar peatonalizada o sin ser plataforma única; y formar parte del Grupo de Ciudades Patrimonio también hace que se persiga con mayor ahínco la mejora de la accesibilidad universal”, indicó Miguel Ángel Déniz, agradeciendo a las Ciudades Patrimonio “por estar siempre cerca de la Organización”, reiterando la voluntad de “trabajar de manera conjunta para poder mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad”.



El cupón diario de la ONCE



El cupón diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado. Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 19.000 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es, y en establecimientos colaboradores autorizados.



El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España se creó en 1993 con el objetivo de actuar de manera conjunta en la conservación, la puesta en valor y la promoción turística de las 15 ciudades españolas reconocidas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad: Alcalá de Henares, Ávila, Baeza, Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza/Eivissa, Mérida, Salamanca, San Cristóbal de la Laguna, Santiago de Compostela, Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda.