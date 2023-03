Grupo Alvic, madera de líder con fuertes raíces en la provincia de Jaén

Triunfar a nivel internacional, generar un millar de empleos directos y facturar más de 200 millones de euros es posible. Y, además, se puede hacer desde la provincia de Jaén. Hablamos del caso de éxito del Grupo Alvic, una firma del sector de la madera con sede central en Alcaudete cuyos productos están presentes en 103 países de los cinco continentes. USA, Francia, Alemania, Reino Unido, Rusia, Canadá, Turquía o Australia son mercados en los que tiene una destacada presencia.



La actividad del Grupo Alvic se centra en la fabricación de componentes que tienen aplicación en todo tipo de mobiliario y decoración. Estos componentes se comercializan a través del canal industrial y del canal de la distribución propia, con cerca de 40 Alvic Center repartidos por toda la geografía nacional. Se trata de la segunda empresa con mayor facturación de Andalucía en el sector de la fabricación y venta de mobiliario, y una de las primeras de toda España, con una cifra de negocio que supera los 200 millones de euros anuales.osos y nocivos para la salud.



Los productos de la firma alcaudetense son una referencia a nivel mundial, lo que se refleja en que están presentes en la propia sala de trofeos del estadio Santiago Bernabéu. Además, son el material principal de la vivienda más cara del planeta, «The one», una mansión construida en el exclusivo barrio de Bel Air con casino, discoteca, cuatro piscinas, spa completo y una suite de 500 metros cuadrados.



A pesar de esta fuerte apuesta por los mercados internacionales, la empresa mantiene una gran ligazón a su tierra natal, pues dos de sus plantas industriales más importantes se encuentran en Alcaudete y La Carolina. La firma genera 500 puestos de trabajo de forma directa en la provincia de Jaén, a lo que hay que sumar más de 150 de empleos indirectos e inducidos gracias a la actividad contratada a numerosos proveedores jiennenses. Una apuesta que va a más, pues precisamente el Grupo acaba de abrir su quinta planta industrial en Alcaudete. Unas instalaciones innovadoras con una superficie de 20.000 metros cuadrados, denominadas «Alvic Logistic Surface» que cuentan con un sistema integrado de fabricación y logística, desde las que se pueden fabricar y enviar más de 350 referencias a cualquier parte del mundo.



En cuanto a la planta de La Carolina Faro by ALVIC, se trata de una fábrica de cocina montada, capaz de servir una cocina completa en un corto plazo de tiempo a cualquier punto de España.



Además, Alvic dispone de otras tres plantas industriales en Vic, Solsona y Lakeland junto con dos plantas internacionales de distribución de paneles en Florida y Las Vegas (Estados Unidos). En el mercado nacional posee cerca de 40 centros propios de distribución (Alvic Centers) por toda la Península Ibérica y dos en Francia. En este sentido, la compañía está llevando a cabo un importante plan de expansión, que prevé la apertura de nuevos centros de distribución en los próximos años, hasta alcanzar un total de 50 centros propios.



En la actualidad, Grupo Alvic cuenta con una plantilla de más de mil empleados. Su evolución como empresa ha venido determinada por su carácter innovador. En este sentido, reinvierte anualmente un alto porcentaje de sus beneficios en nuevas tecnologías, en la mejora de procesos y en el desarrollo de productos novedosos para el mercado.



Apuesta por la internacionalización

Alvic inició su actividad exportadora hace 25 años, pero ha sido durante la última década cuando han conseguido un mayor crecimiento, gracias al lanzamiento de nuevas gamas de productos innovadores. En 2019 la cifra de negocio correspondiente a operaciones realizadas en los mercados internacionales ha supuesto aproximadamente un 75% del total y en los últimos 8 años el crecimiento acumulado del Grupo en exportación ha sido del 300%.



La excelente trayectoria de la empresa ha motivado que reciba importantes galardones, como el Premio de la Provincia de Jaén, concedido por la Diputación Provincial de Jaén o el Premio Alas por su importante actividad exportadora, concedido por EXTENDA (Junta de Andalucía).



Productos

Uno de sus puntos fuertes es la capacidad de poder suministrar tanto producto semi elaborado como producto terminado. Recientemente, la empresa lanzó un nuevo catálogo que pretende revolucionar el sector de la cocina. En él, ofrece la posibilidad de disponer de amplias opciones sin necesidad de invertir en stock. Más de 160 diseños, colores y texturas para que cada proyecto de mobiliario o decoración sea único. Se pueden encontrar robles, nogales y porcelánicos de tendencia.



Todos sus productos tienen aplicación directa en todo tipo de mobiliario (cocina, baño, oficina, hogar…), y en proyectos de interiorismo y decoración. Lo hacen aplicando sus propios componentes, mobiliario de cocina, baño y oficina. Su apuesta por la innovación se demuestra en el desarrollo y puesta en el mercado de soluciones como el innovador tratamiento antibacterias para las superficies Luxe, Luxe Plus, Syncron y módulos. Este tratamiento crea un escudo protector en la superficie que impide la propagación de microorganismos peligrosos y nocivos para la salud.



