La Fundación Caja Rural de Jaén se suma a la organización de la procesión Rosario de Esperanza del Santo Reino

El próximo 4 de octubre, Jaén vivirá un acontecimiento histórico con la procesión Magna Magnun Rosarium Spei: Rosario de Esperanza del Santo Reino. Este evento extraordinario se enmarca dentro de los actos del Jubileo de la Esperanza 2025 organizados por la Diócesis de Jaén y contará con el apoyo de la Fundación Caja Rural de Jaén, que se suma como parte de la organización.

El acuerdo de colaboración ha sido rubricado por Luis Jesús García-Lomas, gerente de la Fundación, y por José Antonio Sánchez, provicario general de la Diócesis, quienes destacaron durante la firma del acuerdo la relevancia espiritual y cultural de la cita. García-Lomas subrayó que el evento “ofrecerá la oportunidad de que muchas imágenes de gran devoción en la provincia puedan estar aquí en Jaén y dar a conocer nuestras costumbres y tradiciones, que es parte de la esencia de la Fundación”.

La procesión reunirá a una veintena de imágenes marianas procedentes de distintos municipios de Jaén, que representarán los misterios del Santo Rosario. El cortejo recorrerá las calles más emblemáticas del centro histórico: Virgen de la Capilla, Plaza de la Constitución, Bernabé Soriano y Plaza de San Francisco, hasta llegar a la Plaza de Santa María, donde se celebrarán los actos centrales con el rezo comunitario del Rosario y la ambientación musical.

Según explicó Sánchez, la Fundación Caja Rural de Jaén “fue una de las primeras entidades a la que se llamó y, desde el primer momento, manifestó su deseo de implicarse y colaborar con este proyecto, que va a escribir una hermosa página de la historia de Jaén”.

La salida oficial de la procesión tendrá lugar por la tarde, con la participación de bandas de música que acompañarán el discurrir de las imágenes. La carrera oficial arrancará en la calle Virgen de la Capilla, y la solemnidad del acto se verá reforzada con la retransmisión en directo a cargo de Canal Sur Televisión, permitiendo que el evento llegue a toda Andalucía.

En definitiva, la procesión Magna Magnun Rosarium Spei se presenta como una cita extraordinaria de fe, tradición y cultura que unirá a miles de personas en las calles de Jaén, reafirmando la importancia del patrimonio religioso de la provincia y su papel en el Jubileo de la Esperanza 2025.