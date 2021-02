¿No entiendes a tu gato? Te damos las 5 claves del idioma de este felino

En general, no solemos ser conscientes de la importancia que tiene la comunicación no verbal a la hora de relacionarnos con nuestro en-torno, pero es una forma muy eficaz de expresar nuestros sentimientos. En el caso de los animales de compañía es mucho más importante, ya que es la única forma que tenemos de comunicarnos con ellos. En este sentido, la cultura popular siempre ha dicho que las emociones, concretamente en los gatos, son más difíciles de identificar que en otros animales, como los perros. Pero ¿qué hay de cierto en esto?

“No es sencillo ni rápido entender qué quiere decir un gato, pues la comunicación de los felinos suele ser muy sutil y, por lo general, bastante más compleja de descifrar que la de otras mascotas”, afirma Sergio Martínez, etólogo veterinario de AniCura Constitución Hospital Veterinario. “No obstante, se puede aprender a entender qué quiere comunicar en cada momento a través de sus gestos y movimientos como la postura, la posición de las orejas, la cola o sus maullidos”, añade el experto en comportamiento animal.

La comunicación felina puede depender en cierta parte de la raza. Mientras los siameses son considerados de los más charlatanes entre los felinos, las razas de pelo largo suelen ser relativamente silenciosas. Sin embargo, quitando esas pequeñas diferencias, la forma de comunicación es similar. “Si bien es cierto que algunas razas pueden mostrar más expresividad que otras, fomentar la estimulación del entorno de nuestro felino puede ayudar a desarrollar su capacidad de comunicación a largo plazo”, explica el veterinario.

¿Cómo habla un gato?

Para mantener una buena relación con nuestras mascotas, debemos saber reconocer e interpretar qué sienten para poder así garantizar la atención que merecen. En este sen-tido, Sergio Martínez desvela algunas pistas acerca del significado de las posturas más comunes y las características principales de los estados de ánimo de nuestros mejores amigos:

• Necesidad de interacción y caricias: podemos identificarla cuando nuestro gato se sienta en nuestro regazo y ronronean mientras estamos sentados o nos muestra el lomo arqueado sin erizar el pelo. En otras ocasiones, el gato buscará interactuar contigo buscando tu mano para frotarse con ella.

• Miedo: si el felino tiene miedo, lo más probable es que tiendan a esconderse. Podremos notarlo en la dilatación de sus pupilas, ya que les ayuda a estar alerta. También lo podremos identificar en la posición de sus orejas hacia los lados o hacia atrás, además de esconder la cola o agitarla.

• Hambre: el maullido es la forma más común en la que nuestro gato nos va a expresar su necesidad de ingerir alimento. Un gato hambriento no dudará en maullar de manera insistente y perseguirte por la casa. No obstante, debemos tener precaución con este tipo de demandas si no queremos que se convierta en un hábito.

• Enfado o defensa: es la más fácil de identificar, ya que cambia el aspecto de nuestro gato. El signo habitual por excelencia es el pelo erizado, con el lomo y la cola hinchados y marcha lateral respecto a donde está la amenaza. El bufido y el gruñido son también muy frecuentes en este caso. En este caso, el ataque puede ser inminente, por lo que se debe tener precaución.

• Estrés: aunque, generalmente, el ronroneo es señal de relajación, no siempre es así. También se cree que en algunos contextos puede ser señal de miedo o estrés. Si se trata de un cachorro, puede ser que emplee este sonido para llamar a su mamá y que lo localice.

La clave es abordar el lenguaje del gato y su forma de comunicarse de manera global. “No debemos fijarnos únicamente en una postura o señal corporal concreta, sino en una combinación de todas ellas. Solo de este modo podremos comprender realmen-te qué quiere transmitirnos un felino. No nos olvidemos de que cada gato es único, y al igual que las personas, cada uno tiene una forma de interactuar y comunicarse”, apun-ta Sergio Martínez. Por esta razón, el veterinario reitera que la convivencia y los hábi-tos para promover sus habilidades comunicativas es lo que más puede ayudar a en-tender a tu propio gato.