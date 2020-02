La Diócesis de Jaén apoya sin fisuras al olivar andaluz

Junto a este gesto, la curia diocesana, encabezada por el Vicario General, Francisco Juan Martínez Rojas, y el Vicario de Economía, Rogelio Garrido Checa, se ha unido a la manifestación que tenía lugar esta mañana, en la Plaza de Santa María de la capital. La pasada semana el Obispo de Jaén, Don Amadeo Rodríguez Magro, hacía unas declaraciones sobre este problema que afecta a toda la provincia. En ellas destacaba la labor agrícola y manifestaba su apoyo a las familias dedicadas a la agricultura en un momento tan especialmente difícil para el campo, en general, y para el olivo, en particular. Durante la manifestación, el Vicario General ha querido dejar constancia, también, del apoyo de la Diócesis al olivar jiennense “ya que, en definitiva, se trata de la base de la economía de Jaén”. En este sentido Don Francisco Juan ha manifestado que el olivar está siendo maltratado en diversos niveles. “En la raíz hay un problema político y, también, hay un problema a nivel económico, tanto de gestión del olivar como de gestión de la producción y comercialización del aceite”. Y ha continuado apuntando que “nuestra gente trabaja por unos sueldos ínfimos, cuando otros se están lucrando de una manera totalmente injusta, y del trabajo de los hombres y mujeres de Jaén”. Finalmente, el Vicario General ha insistido en que la Diócesis quiere ser solidaria con las necesidades y los problemas de nuestra provincia. “La Iglesia de Jaén quiere estar cerca del problema olivarero como dejó reseñado Don Amadeo, primero en una carta con motivo de la reunión anual de las cofradías de San Isidro que tendrá lugar en mayo en Fuerte del Rey, y, también, en unas declaraciones sobre este problema que hizo la pasada semana, puesto que hoy no podía estar presente aquí”.

Palabras del Obispo

Con ocasión de un saluda que ha enviado el Obispo de Jaén a los miembros de las cofradías y hermandades de San Isidro, con motivo del encuentro nacional que se celebrará en Fuerte del Rey el próximo mes de abril, el Prelado jiennense ha querido destacar la labor agrícola como "fundamental para la sociedad y la dignidad de aquellos que se dedican a la agricultura". En su carta, Don Amadeo, ha querido ofrecer su apoyo a las familias dedicadas a la agricultura en un momento tan especialmente difícil para el campo, en general, y para el olivo en particular. El Obispo de Jaén ofrece poner "ante el altar del amor de Dios los problemas y dificultades del campo jiennense y le pide a los participantes en el encuentro que pongan también ellos la ofrenda de su trabajo, sus sacrificios y sus esperanzas”. Sin embargo, es consciente de que la soluciones a los problemas del campo tiene que venir, hoy también, de una justa política agraria. Se destaca en la carta del Prelado la figura de San Isidro Labrador como un hombre "del campo que se santificó en las tareas agrarias", de ese modo resalta la labor de los agricultores de la que dice que es "un dignísimo e imprescindible menester el de cuidar la tierra para que dé, cada vez con mayor calidad, los frutos que nos alimentan". Recuerda que el cultivo de la tierra es "fuente de dignidad" que debe ser "respetada, especialmente, con un trato justo que compense tanta dedicación y esfuerzo, que es muy duro y, por desgracia, en muchas ocasiones no siempre es ni comprendido, ni compensado". El Obispo de Jaén, recogiendo el espíritu de la encíclica 'Laudato Si', del Papa Francisco, recuerda que "el trabajo del campo es un medio de santificación en sí mismo, y lo es especialmente, por estar en contacto con la naturaleza, que siempre es lugar de encuentro con Dios”. Concluye Don Amadeo su carta poniendo, ante la intercesión de San Isidro y Santa María de la Cabeza, a tantas familias de nuestra tierra de Jaén, "que viven de precaria economía agraria". Por eso, pone ante este santo matrimonio rural "aquellos que en nuestros pueblos sufren más el abandono y la injusticia de un trabajo no siempre bien reconocido". Intercede con su oración por la justicia social en el campo; primer eslabón de la cadena de producción que, con tanta frecuencia, es la más olvidada y marginada".