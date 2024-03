Consejos infalibles para conservar tus torrijas: ¡No dejes que se echen a perder!

Con la Semana Santa a la vuelta de la esquina, son muchos los españoles que se remangan en la cocina para elaborar unos de los dulces más preciados en esta época del año: las torrijas.

Si bien es cierto que hacer unas buenas torrijas no es una operación especialmente compleja, su elaboración precisa de tiempo y de una serie de pautas que, si se aplican correctamente, darán lugar a un delicioso bocado al que muy pocos pueden resistirse.

Lo primero que tienes que tener en cuenta es la elección del pan. Antiguamente se utilizaban los chuscos de pan sobrantes del día anterior pero la receta ha ido evolucionando y los tiempos también. En el mercado puedes encontrar diferentes tipos de pan para, según gustos, elaborar la torrija perfecta. Ya sea con pan del día anterior, pan rústico, pan de hogaza o incluso pan de molde especial torrijas... el resultado, insisto, si sigues con atención unas pautas básicas, será un espectáculo.









Para Carmina Martínez, nuestra bloguera de cabecera, si de la receta de las torrijas hablamos, “el secreto está en hacerlas bien empapaditas, sin escurrir, para que salgan cremositas, y aunque sean más trabajosas de «liar», merecen la pena. Además las puedes «adornar» como más te gusten, con azúcar y canela, con miel, light, rellenas de crema o chocolate…incluso empapándolas con vino, como hacía mi madre”. Qué cosa más rica, por favor.

Como consevar las torrijas

No sé en vuestra, casa pero en la mía se hacen torrijas para toda la Semana Santa de una sola tacada aunque lo cierto es que a mitad de semana hay que meterse de nuevo en la cocina porque suelen durar apenas un abrir y cerrar de ojos.

Si eres de los que hacen torrijas como si no hubiera un mañana para que no te falten, debes saber que hay una serie de trucos o consejos para conservar tus torrijas más tiempo sin que se pongan malas y acaben en la basura, algo que sería imperdonable. Si de gustos hablamos he de decirte que personalmente prefiero comerlas recién preparadas o pasadas unas horas, no más.









Si las mantienes a temperatura ambiente en la despensa, las torrijas pueden aguantar sin problemas 24/48 horas. El secreto está en dejarlas enfriar sobre un papel absorbente para, una vez frías, colocar en un envase, preferiblemente de plástico, una capa de papel absorbente sobre el que pondremos nuestras torrijas, las cubriremos con otra capa de papel y cerraremos herméticamente el envase. Listas para guardar un par de días en nuestra despensa para cuando decidamos hincarle el diente.

Si las guardas en la nevera en un envase hermético te pueden durar tres o cuatro días fácilmente. El proceso es similar al de su almacenamiento en la despensa. Sólo tienes que colocar el recipiente en el fondo de la nevera, ya que justo en este lugar recibirán frío constante que ayudarán a su conservación. Una cosa debes tener en cuenta: cuando vayas a consumirlas deja antes que atemperen para disfrutar de todo su sabor y textura.





Hay una tercera opción: congelarlas en un envase de vidrio siguiendo las pautas anteriores. Si no se rompe la cadena de frío, pueden aguantar meses perfectamente.

Un consejo para finalizar. Si te despistas y pasan más días de los recomendados para su consumo, observa que las torrijas tengan un buen aspecto y no estén duras o demasiado resecas, hayan cambiado su color original o no tengan moho en su superficie. Si se da alguno de estos casos, están malas, tíralas y no se te ocurra consumirlas.