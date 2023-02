El CES Provincial celebra sus Bodas de Plata

El Consejo Económico y Social de la provincia de Jaén (CES provincial) ha presentado su libro conmemorativo por el 25 aniversario del organismo consultivo de la Diputación Provincial de Jaén. Al acto, celebrado en la Sala Capilla del Antiguo Hospital San Juan de Dios de Jaén, han acudido un centenar de asistentes. En él han participado el presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes Martínez; el ex presidente de la Diputación, Felipe López, y los responsables del CES; el presidente actual, Manuel Parras Rosa, y el presidente fundador, Marcos Gutiérrez Melgarejo.



Durante su intervención, Manuel Parras ha hecho mención a la ex presidenta del CES, Carmen Rísquez Cuenca y al ex presidente Luis Parras Guijosa, quienes también han estado presentes durante el acto, así como “al resto del equipo del CES que ha hecho posible la celebración de este aniversario”. Parras también ha puesto en valor los puntos fuertes de la provincia de Jaén. “No debemos olvidarnos de las excelentes empresas jienenses que ofrecen oportunidades de crecimiento y empleabilidad. Nuestro tejido de pymes es relevante y debemos darle el valor que merece”. En suma, ha recordado que además del trabajo de la institución durante estos 25 años, quedan objetivos por cumplir. “Tenemos que estar muy atentos, en materia ferroviaria, al devenir del ramal central del Corredor del Mediterráneo, así como revisar en profundidad las infraestructuras energéticas de Jaén”, ha añadido.









El presidente de la Diputación Provincial de Jaén, Francisco Reyes, ha respaldado “la gran decisión que fue crear el CES en 1996 y continuar con su actividad, al coincidir con la filosofía del consenso. Durante todo este tiempo ha demostrado su utilidad, con propuestas e informes que, en ocasiones, se han anticipado a los problemas que presentaba la provincia, poniendo sobre la mesa soluciones y nuevas oportunidades”.

Felipe López, presidente de la Diputación Provincial de Jaén en el momento de la fundación del CES, ha recordado que “los Consejos Económicos y Sociales surgieron al amparo de la constitución del 78, siendo el CES provincial de Jaén el único de su ámbito en 1996, promoviendo la cooperación y la excelencia en sus informes y dictámenes como instrumentos beneficiosos para la toma de decisiones sobre la provincia”.



Por su parte, el primer presidente del CES, Marcos Gutiérrez, ha hecho referencia a los inicios, en el año 1996. “Lo recuerdo todo con mucha emoción y con la satisfacción del deber cumplido”, dice, rememorando cuando se produjo el primer traslado a la sede del CES en el Antiguo Hospital San Juan de Dios de Jaén, donde todavía siguen sus instalaciones. El libro conmemorativo puede consultarse y está disponible para su descarga.

Una exposición permanente que repasa 25 años de historia

Junto a la publicación del libro conmemorativo, con una tirada de 400 ejemplares, el CES ha inaugurado una exposición que recoge los principales hitos destacados de su historia. La exhibición, distribuida en tres paneles explicativos, acompañados de fotografías de las distintas épocas, puede visitarse de manera permanente en la sede del CES, en la primera planta del Antiguo Hospital San Juan de Dios de Jaén.