El CES de Jaén considera insuficiente la planificación de infraestructuras energéticas y presenta alegaciones al Miteco

El Consejo Económico y Social (CES) de la provincia de Jaén ha presentado alegaciones ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) al considerar “insuficiente” la planificación de infraestructuras energéticas propuesta para la provincia. Según este órgano consultivo, el actual planteamiento no responde a las necesidades reales del territorio ni favorece de forma adecuada el desarrollo empresarial y el despliegue de energías renovables en Jaén.

Aunque el CES valora positivamente la previsión de una línea eléctrica de 400 kV entre Baza, Úbeda y Manzanares, por el noreste provincial, entiende que la propuesta ministerial se aleja de la alternativa defendida por el propio consejo el pasado año. Por este motivo, las alegaciones fueron formalizadas el pasado 15 de diciembre, según ha informado este miércoles el organismo.

Una red eléctrica estratégica para la provincia de Jaén

La propuesta del CES, basada en el planteamiento elaborado por la Diputación de Jaén y aprobado por el consejo, contempla la bifurcación en Úbeda de la línea de 400 kV procedente de Baza. Desde ese punto, una de las ramas se prolongaría hasta la subestación de Guadame, en Marmolejo, con el objetivo de cerrar el arco de 400 kV en la provincia. La otra rama continuaría por Villanueva del Arzobispo, en el eje de la A-32, hasta su conexión con Manzanares, en el límite con la provincia de Albacete.

Para el CES, la nueva línea de 400 kV entre Úbeda y Guadame es una actuación estratégica que permitiría reforzar el desarrollo industrial del eje de la A-4, actualmente limitado por la falta de potencia eléctrica. Además, impulsaría la generación de energías renovables a partir de subproductos del olivar, biomasa forestal y energía fotovoltaica.

Esta infraestructura beneficiaría especialmente a polos industriales clave como Bailén, Guarromán, Linares y La Carolina, y contribuiría a mejorar la interconexión eléctrica entre Andalucía oriental y occidental, cerrando el arco andaluz de 400 kV.

Refuerzo eléctrico para La Loma y el área metropolitana de Jaén

El CES también defiende la necesidad de una nueva línea de 220 kV entre Úbeda y la subestación de Los Olivares, una infraestructura considerada esencial para el desarrollo industrial y el fomento de las energías renovables en las comarcas de La Loma y el área metropolitana de Jaén.

Este eje, apoyado por la Autovía del Olivar, presenta un alto potencial industrial que actualmente se ve limitado por la escasa capacidad eléctrica y las dificultades de evacuación. La nueva línea permitiría mejorar el mallado eléctrico provincial y la interconexión entre La Loma, Sierra Mágina, el entorno metropolitano de Jaén y la Sierra Sur.

Martos y Alcalá la Real, PUNTOS CLAVES

Con el objetivo de impulsar la actividad industrial en Martos y Alcalá la Real, el CES propone cuatro actuaciones adicionales: la construcción de las subestaciones de Martos y de Mazuelos, en Alcalá la Real, así como su conexión con la línea de 220 kV Andújar-Caparacena. Esta infraestructura discurre próxima a ambos municipios, pero no está incluida en la planificación actual del Ministerio.

Una planificación más vertebradora

En conclusión, el Consejo Económico y Social de Jaén subraya que su propuesta es más ambiciosa y vertebradora que la planteada por el Miteco, al contemplar una auténtica cruceta de red de alta tensión de 400 y 220 kV que daría cobertura a toda la provincia.

“Se trata de una planificación que tiene en cuenta tanto a las grandes y medianas ciudades como a los municipios afectados por el reto demográfico, y es la que el CES ha defendido en las alegaciones presentadas”, ha concluido el organismo.