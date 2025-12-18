La Plataforma en Defensa de la UJA denuncia un nuevo incumplimiento de la Junta en la financiación universitaria

La Plataforma Ciudadana en Defensa de la Universidad de Jaén (UJA) ha denunciado públicamente un nuevo incumplimiento de la Junta de Andalucía en materia de financiación universitaria, tras conocer el contenido del Modelo de Financiación del sistema universitario público andaluz y de los Presupuestos autonómicos para 2026, que se aprobarán este jueves en el Parlamento andaluz.

La denuncia se produjo durante la asamblea celebrada por la Plataforma, convocada para analizar la situación actual de la financiación de la UJA, hacer balance de sus casi cuatro años de trayectoria, elegir coordinador y definir la hoja de ruta inmediata. En ese contexto, los asistentes tuvieron conocimiento de que el nuevo modelo “no da respuesta a las reivindicaciones de los rectores ni a los compromisos adquiridos en primera persona por el propio presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno”, compromisos que en septiembre motivaron el aplazamiento de las movilizaciones previstas, entre ellas la gran concentración anunciada para el 8 de octubre.

La Plataforma analizó también el comunicado del presidente de la Asociación de Universidades Públicas Andaluzas, Francisco Oliva, en el que se refleja “el malestar causado a los rectores por el nuevo incumplimiento de la Junta”. Según se expuso en la asamblea, los Presupuestos de 2026 contemplan “un serio recorte que afectará al conjunto de las instituciones académicas, y por supuesto a la Universidad de Jaén”, que verá mermadas sus cuentas en alrededor de cinco millones de euros, sumando la liquidación de 2025 y todo el ejercicio 2026. Se trata, además, de gasto estructural de salvaguarda, “con independencia de otros conceptos del Modelo que siguen sin atenderse”.

Desde la Plataforma se lamenta “la nula sensibilidad del gobierno andaluz y más en concreto de su presidente, Juan Manuel Moreno Bonilla”, quien, tras el verano y ante la preocupación del ámbito universitario, “fió su palabra en el sentido de que antes de fin de año se daría por cerrado satisfactoriamente el Modelo de Financiación”. Un compromiso que, según denuncian, vuelve a incumplirse “unilateralmente por parte de la Consejería de Universidades, y ahora también con la complicidad del jefe del gobierno andaluz”, demostrando, a juicio de la Plataforma, “bastante facilidad para eludir compromisos y responsabilidades”.

La organización considera que “se ha engañado a las universidades andaluzas y, en el caso que nos ocupa, a la UJA”, especialmente afectada desde el denominado ‘Modelo Velasco’, pero también “se ha engañado a Jaén entero”. La Plataforma subraya que ni siquiera se ha incluido en los presupuestos la partida de 16 millones de euros consolidables anunciada por Moreno Bonilla “a bombo y platillo en la inauguración del curso de las universidades andaluzas, en Sevilla”, lo que califican como “un ejemplo bien elocuente de para qué sirven los discursos tan rimbombantes”.

Ante esta situación, la Plataforma afirma que se vuelve “a la línea de salida” de finales de septiembre y advierte de que “ya no valen buenas palabras”. En ese sentido, lanza un mensaje claro: “O la Junta actúa en consecuencia o las acciones serán proporcionadas al daño causado a nuestra Universidad”, a la que definen como “el principal emblema del territorio, su única y definitiva esperanza de futuro”. La entidad asegura que “no permitiremos que se le detraiga ni un solo euro” que ponga en riesgo su suficiencia financiera, liderazgo y prestigio.

En el transcurso de la asamblea, a la que asistieron miembros adheridos a título personal y representantes de distintos colectivos, Antonio Garrido fue refrendado por unanimidad como coordinador de la Plataforma. Garrido presentó un informe detallado de la actividad desarrollada, destacando la campaña del pasado verano contra la negativa de la Junta a implantar en la UJA el Grado de Ingeniería Biomédica, una decisión que califican de “dura afrenta a las aspiraciones de la provincia”, especialmente al haberse aprobado ese mismo título para una universidad privada.

Aunque el Grado pudo ser finalmente rescatado por el Consejo de Universidades estatal, la Plataforma recuerda que “ya no pudo establecerse en el presente curso”. Por todo ello, la organización vuelve a hacer “un llamamiento a la movilización de la sociedad civil”, advirtiendo de que “esta batalla no ha hecho más que empezar” y reiterando su mensaje: “O se está en favor de la UJA o en contra de la provincia”.