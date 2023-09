Caminar en mayúsculas. Hoy: Me gusta el mes de septiembre

Me gusta el mes de septiembre, mes de reencuentros, planificación de nuevos proyectos, comienzos, ilusiones en nuevos caminos, etcétera. Mes especial para que en nuestras buenas intenciones no perdamos de vista las siete maravillas del mundo, a saber: poder tocar y acariciar el rostro de quienes amamos, tocar con tacto, respeto, sensibilidad y complicidad; poder saborear el café de cada mañana para empezar el día con el humor del viernes por la noche; poder ver, para disfrutar de bonitos rostros, de bellos paisajes; poder escuchar, “nos han sido dadas dos orejas pero solo una boca, para que podamos oír más y hablar menos”; poder sentir, sentir nuestras emociones, las emociones de los demás y saber gestionarlas; poder reír, para espantar la tristeza; y poder amar, que es magia, entrega, regalar tiempo y saber escuchar. Siete maravillas para compartir, saborear y disfrutar, siete maravillas para crecer y ayudar. Me gusta el mes de septiembre, porque tengo por delante un curso cargado de maravillas para gozar.