Borja Jiménez: "Tenía muchas ganas de debutar en la plaza de toros de Jaén"

El torero Emilio de Justo no podrá comparecer el próximo 12 de octubre en la feria taurina de San Lucas de Jaén, donde estaba anunciado junto a Manuel Escribano y Alejandro Talavante.

Tras el fuerte percance sufrido en Madrid, donde el extremeño salió por la puerta grande, el diestro tiene dos costillas rotas y otras dos fisuradas, teniendo que guardar entre tres o cuatro semanas de reposo.

Borja Jiménez será quien ocupe su lugar, siendo uno de los grandes triunfadores de las dos últimas temporadas y uno de los nombres base de las grandes ferias. Hoy hablamos con el diestro sevillano para conocer sus sensaciones antes de esta cita tan esperada para la afición de Jaén.

Jiménez ha salido durante el 2025 por la puerta grande de Madrid, sumando otros triunfos y actuaciones importantes en plazas como Bilbao, Zamora, Guadalajara o Logroño.

El cartel queda de la siguiente manera: toros de Jandilla, Garcigrande y Juan Pedro Domecq para Manuel Escribano, Alejandro Talavante y Borja Jiménez.

La venta de entradas continúa en las taquillas de la plaza de toros y en la página web oficial de la empresa www.tauroemocion.es