La arqueología ibérica en Jaén refuerza su carácter educativo con la impresión de modelo

Reforzar el carácter educativo e inclusivo de la arqueología ibérica a través de la impresión de modelos 3D, a través de su reutilización en contextos educativos, turísticos y de investigación, es el objetivo del proyecto europeo Deploying and Demonstrating a 3D cultural Heritage Space (5DCulture), en el que participa la Universidad de Jaén a través del Instituto de Investigación en Arqueología Ibérica, que acaba de comunicar los primeros resultados y avances obtenidos después de un año de ejecución



En concreto, el Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica de la UJA participa en el mismo actualizando la colección de modelos 3D de materiales arqueológicos iberos que se ha ido conformando a partir de diversos proyectos europeos y que, en la actualidad, está disponible en la Biblioteca Digital Europea (Europeana). Con estos modelos se están desarrollando actividades educativas dirigidas de diferentes grupos de edad y se está potenciando su valor como herramienta de educación inclusiva.



Actualmente, el proyecto ya ha actualizado 65 modelos 3D que, junto a su descripción escrita, irán acompañados de archivos sonoros, que permitirán una accesibilidad más amplia y abierta. Dichos modelos estarán disponibles en breve para su consulta en Europeana. Otros resultados novedosos son el inicio de una colección de referencia de exvotos 3D impresos a escalas diversas, adaptadas a experiencias formativas dirigidas a distintos niveles académicos. Además, se ha elaborado un conjunto de puzles tridimensionales con diversos grados de dificultad. En este sentido, tanto en esta colección de referencia, como con los puzles 3D de los conjuntos escultóricos de Cerrillo Blanco y del El Pajarillo, se están experimentando el uso de materiales de impresión novedosos y realistas (bronce, hierro, piedra caliza, etc.), generando un marco de innovación técnica orientada a nuevas experiencias en la difusión del patrimonio arqueológico.



Otro trabajo que se encuentra en fase de pruebas es el desarrollo de un entorno virtual que tiene como objetivo la generación de una experiencia de inmersión en el santuario ibero de la Cueva de la Lobera de Castellar y obtener conocimiento sobre su origen, su organización, las prácticas desarrolladas en él y, de manera particular, sobre los exvotos en bronce depositados como ofrendas.



Los modelos 3D impresos ya han sido utilizados, para comprobar su efectividad, en eventos educativos dirigidos a estudiantes de educación Primaria y Secundaria, como ‘La Noche de l@s Investigador@s’, la Semana de la Ciencia o el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. En próximas acciones se emplearán en el ámbito universitario y en el diseño de una actividad de tipo inclusivo en el Museo Ibero de Jaén.



El proyecto 5DCulture comenzó el 1 de enero de 2023 financiado por la Unión Europea en el marco del programa Digital Europe. Está liderado por IN2 Digital Innovations GMBH (Alemania) y forman parte de él 12 socios e empresas, museos, fundaciones y centros de investigación europeos: IN2 Digital Innovation (Alemania), como entidad coordinadora, Fundación Europeana (Paises Bajos), European Fashion Heritage Association (Italia), Organización Time Machine (Austria), Asociación Arqueología y Arquitectura en Europa (Irlanda), Inception SRL (Italia), Fundación Bruno Kessler (Italia), Museo de Utrecht (Paises Bajos), Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén (España), Programa Discovery: Centro arqueológico y de innovación (Irlanda), Instituto de la imagen y el sonido de los Países Bajos (Países Bajos) y ARCTUR Ingeniería Informática (Eslovenia).