Antonio Fornes asume la jefatura de la Dirección General de Tráfico (DGT) en la provincia de Jaén

El subdelegado del Gobierno de España en Jaén, Manuel Fernández, ha recibido al nuevo jefe provincial de Tráfico, Antonio Fornes, que acaba de asumir la jefatura de la Dirección General de Tráfico (DGT) en la provincia de Jaén.

El subdelegado le ha dado la bienvenida en un primer encuentro en el que se han establecido las prioridades para los próximos meses, con la vista puesta en la progresiva reducción de la siniestralidad viaria: “Nuestro principal objetivo es el de llegar a cero accidentes y cero víctimas en las carreteras de la provincia y, para ello, seguiremos trabajando en materia de prevención mediante la educación vial, el refuerzo de la vigilancia y la concienciación social”, ha afirmado Fernández.

El subdelegado le ha dado la bienvenida en un primer encuentro en el que se han establecido las prioridades para los próximos meses, con la vista puesta en la progresiva reducción de la siniestralidad viaria

Trayectoria

Antonio Fornes es funcionario de carrera de la Escala Superior de Técnicos de Tráfico, es Ingeniero Superior Químico por la Universidad de Granada e Ingeniero Técnico Industrial por la Universidad de Jaén. Tiene formación en distintos departamentos de ingeniería en empresas privadas como SGS o Geosol Ibérica y ha cursado varios másters entre los que se encuentra el Máster Superior en Gestión de Calidad y el Máster Superior en Gestión del Medio Ambiente, ambos por el Instituto Madrileño de Formación.

Desde mayo de 2014, fue nombrado Jefe de Servicio de Asuntos Administrativos II de la Jefatura Provincial de Tráfico de Barcelona, también fue Jefe de Servicio de Asuntos Administrativos de la Jefatura Provincial de Tráfico de Alicante donde, en 2017, ascendió a Subjefe Provincial para más tarde, ser nombrado Jefe Provincial de Tráfico hasta agosto de 2025 cuando se incorpora a la Jefatura Provincial de Tráfico de Jaén.