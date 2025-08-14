Alcalá la Real avanza en su transformación en Destino Turístico Inteligente

El Ayuntamiento de Alcalá la Real ha completado el informe diagnóstico del modelo Destino Turístico Inteligente (DTI), un paso clave para consolidar su posición como referente del turismo innovador, sostenible y accesible en Andalucía. El proyecto se ha desarrollado junto a la Sociedad Mercantil Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (Segittur), bajo el impulso de la Secretaría de Estado de Turismo y con financiación de los fondos europeos Next Generation EU a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El programa Destino Turístico Inteligente, puesto en marcha dentro del Plan Nacional e Integral de Turismo 2012-2015, persigue mejorar la competitividad de los destinos turísticos y la calidad de vida de sus residentes. Para ello, se centra en cinco áreas estratégicas: gobernanza, innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad.

UN TURISMO MÁS COMPETITIVO

La metodología DTI evalúa los destinos con 97 requisitos y 261 indicadores, que permiten obtener una radiografía precisa de su situación. En el caso de Alcalá la Real, el informe ofrece un sistema de recomendaciones y un plan de monitorización que facilitarán una transformación continua y adaptada a los retos actuales y futuros del sector turístico.

Hasta agosto de 2027, el municipio mantendrá la distinción de Destino Turístico Adherido, lo que certifica que ha iniciado la implantación del modelo y se encuentra en proceso de alcanzar la acreditación plena como Destino Turístico Inteligente.

UN DESTINO CON VISIÓN DE FUTURO

El concejal de Turismo, Juan Marchal, ha subrayado que este informe supone “un punto de inflexión para Alcalá como destino turístico. Nos permite conocer con precisión dónde estamos, qué debemos mejorar y cómo hacerlo para ofrecer una experiencia más innovadora, sostenible y accesible, tanto a quienes nos visitan como a quienes vivimos aquí”.

Con este diagnóstico, Alcalá la Real refuerza su apuesta por un modelo de turismo inteligente en Jaén que combine patrimonio, innovación y sostenibilidad, posicionándose como un destino de referencia en Andalucía.