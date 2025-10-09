Ajicam detecta más de 30 mujeres afectadas en Jaén por los fallos en el cribado de cáncer de mama

¿Qué sentirías si recibes una llamada en la que te comunican que tienes cáncer de mama y que este no ha sido atajado a tiempo por una negligencia? Esa respuesta nos la da la Asociación Jiennense de Cáncer de Mama (Ajicam), que muestra su dolor e indignación por los fallos en el cribado de cáncer de mama.

00:00 Volumen Descargar COPE Jaén Presidenta de Ajicam, Gema Liébana

La Asociación Jiennense de Cáncer de Mama (Ajicam) ha detectado más de 30 mujeres afectadas en la provincia de Jaén por una presunta negligencia en el cribado del cáncer de mama, un problema que podría extenderse a otros territorios andaluces.

Según ha informado la presidenta de Ajicam, Gema Liébana, el número de casos podría seguir aumentando, ya que “los teléfonos no paran” y cada día se reciben nuevas llamadas de mujeres que sospechan haber sufrido la misma situación.

El origen del problema estaría en fallos en la repetición de pruebas sospechosas, que nunca llegaron a realizarse. “A muchas mujeres las llamaron para el primer cribado, pero cuando la prueba resultó dudosa, no volvieron a ser citadas”, ha explicado Liébana. En algunos casos, los retrasos llegaron a siete meses o incluso un año, lo que puede suponer un grave riesgo para la salud y la vida de las pacientes.

Ajicam ha calificado esta situación como una negligencia muy grave, ya que impide detectar el cáncer de mama en fases tempranas, reduciendo las posibilidades de tratamiento y supervivencia. “Estamos hablando de vidas humanas, no de simples errores administrativos”, ha subrayado la presidenta.

Desde la asociación, se anima a todas las mujeres de Jaén que no hayan sido llamadas a tiempo para repetir su mamografía a ponerse en contacto con Ajicam para recibir orientación y apoyo.

concentración en jaén

Este jueves 9 de octubre, hay convocada una concentración ciudadana a las 19 horas, bajo el lema 'Nuestra vida no puede esperar'. Será frente a la Delegación de Salud y Familias, en el paseo de la Estación.