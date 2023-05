Se acabó el sueño del ascenso para el Real Jaén

No pudo ser. El Atlético Malagueño truncó el sueño del ascenso de categoría del Real Jaén tras vencer en la prórroga del partido de vuelta de la primera eliminatoria del Play Off de ascenso a segunda RFEF por 1-2.

El Real Jaén lo tenía todo a favor tras conseguir un valioso empate en tierras malagueñas, jugando en casa con un Municipal de la Victoria repleto de aficionados arropando a su equipo y con la ilusión de conseguir el tan deseado ascenso coincidiendo con el centenario de la entidad.









Si bien es cierto que el Real Jaén ha realizado una muy buena temporada, no es menos cierto que los últimos partidos el equipo no ha estado a la altura de lo que se esperaba de ellos. Primero al no ser capaces de doblegar al líder el Marbella, algo que hubiese supuesto el ascenso directo de categoría.

Decepción y desolación. En eso se resume el final de temporada del Real Jaén que tenía toda la ilusión puesta en esta campaña en la que estuvo en lo más alto de la tabla durante muchas jornadas.

El "pozo" de la tercera división vuelve a crear incertidumbre en la casa blanca una temporada más, y ya son demasiadas. Esperemos acontecimientos.