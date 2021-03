Manuel ‘Triki’ Beltrán, ilusionado ante el inicio de una nueva temporada

Manuel Beltrán ha comenzado en tierras madrileñas su decimotercera campaña compitiendo en el mountain bike. Lo ha hecho en la octava edición del Maratón Sierra Oeste, celebrada en Navalagamella y en la que en 2018 logró la victoria en su categoría.

Se trata de la primera cita del Cactus MTB Challenge,con un recorrido de 53,4 kilómetros en el que se salvará más de 1.000 metros de desnivel por los senderos del Río Perales y la zona de la Senda de los Molinos, pasando por Fresnedillas y Valdemorillo.

Esta es la primera de las tres pruebas que el corredor del Bujarkay-MMR tiene previsto disputar en marzo. Beltrán, que está terminando de recuperarse de una lesión en una muñeca sufrida tras una dura caída en un entrenamiento a finales del año pasado. Tras la cita en Navalagamella, competirá el 14 de marzo en la Media Maratón Montes Comunales, en Adamuz (Córdoba), y el 28 de marzo en el Maratón BTT Monclova Desert Gran Premio Vialider, en La Luisiana (Sevilla).

El jienense está terminando de definir el calendario para una temporada que, al igual que la pasada, estará marcada por el desarrollo de la pandemia del nuevo coronavirus: “Será complicado ir definiendo objetivos a largo plazo porque ya hemos visto en el inicio de año cómo se han ido aplazado y suspendido carreras, pero como cada temporada la Andalucía Bike Race y la Vuelta Andalucía MTB serán dos citas fijas en mi calendario”.

‘Triki’ competirá por tercer año consecutivo bajo el paraguas del Bujarkay-MMR y se encuentra “motivado e ilusionado ante los retos que van a deparar una incierta campaña”. Y es que, como él mismo reconoce, se trata de un año muy especial. El próximo mayo Manuel Beltrán cumplirá 50 años y lo hará disfrutando del deporte que practica. Lo seguirá haciendo en la categoría élite: “Tengo la fortuna de poder continuar disfrutando de la filosofía de vida que es montar en bicicleta y compartirlo con la familia que rodea este mundo. Sigo encontrando la motivación y el ciclismo me sigue regalando vivencias y retos. Está claro que con la edad a la que me encamino los objetivos ya son otros, pero estoy convencido de que disfruto más ahora de ello”.

Será también una temporada diferente para el de Jaén después de un 2020 muy complicado a nivel personal: “Todo el mundo sabe que fue el peor año de mi vida. He aprendido de la peor forma posible a relativizar y a ver que hay cosas en el día a día que le damos demasiada importancia y que no la tienen. Ha sido un golpe muy duro y una pérdida terrible. Estoy seguro de que voy a tener muy presente todo lo que ha pasado y, sobre todo, a esa persona que me sigue cuidando desde otro lugar”.

Apoyo incondicional

La pandemia global del COVID-19 hizo imposible gran parte del calendario el año pasado y, al igual que el resto de bikers, ‘Triki’ Beltrán, que corrió como profesional de carretera catorce temporadas, tuvo pocas ocasiones de ponerse un dorsal. Aún así, participó por décima vez en la Andalucía Bike Race, sumando pleno de presencias, además de subirse al podio en la Crono Bike Challenge La Zubia. También corrió el Rally Homenaje Miguel Muñoz y Colina Triste, prueba por etapas de categoría UCI a la que acudió formando pareja con Francisco Martínez Trillo y en la que tuvieron que abandonar en la tercera etapa por una caída.

Para afrontar la decimotercera temporada corriendo en mountain bike, el jienense tendrá de nuevo el apoyo principal de MMR, Bujarkay y Gsport: “Estoy tremendamente agradecido a estas tres grandes empresas, que un año más han decidido respaldar nuestro proyecto y hacer posible disfrutar de esta pasión. De igual forma tengo que destacar el respaldo de Tbtraining y Pedalmoto, que siguen a bordo de este barco, al que se suben esta temporada El Ciclismo de Jaén e Hispamiel. También tengo que agradecer el esfuerzo y tiempo de todos aquellos que me animan de forma constante, ya sea en las carreras o a través de las redes sociales, y de los amigos que están siempre ahí”.