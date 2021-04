El Jaén Paraíso Interior FS se reencuentra con la victoria en La Salobreja

Vital victoria la que logró el Jaén Paraíso Interior FS en su pista ante un luchador Pescados Rubén Burela. Los amarillos, por delante en el marcador durante la mayor parte del partido, se fueron al tiempo de descanso con la ventaja mínima. Ya en la segunda, paso adelante de Burela para encontrar el empate. Con un final cargado de emoción, Jaén Paraíso Interior FS amarró los tres puntos.

Comenzó el choque de la vigésimo octava jornada con intensidad, conscientes ambos equipos de la importancia de los tres puntos. La primera, mano a mano entre Quintela y Marcão que ganaría el meta amarillo. La reacción amarilla no tardaría en llegar con un aviso lejano de Antonio Pérez que no encontraría la puerta gallega. Cogían los de Dani Rodríguez el mando del partido, intentando progresar ante una defensa rival que cerraba bien los huecos.

Sobrepasados los primeros cinco minutos, rotación completa del Jaén Paraíso Interior FS que significaría la conquista del primer objetivo de la noche. Llegada por la derecha de Piqueras, centro con potencia y toque de Mithyuê en el interior del área para desviarla a gol. Mandaban los jienenses en el marcador, provocando un paso adelante de un Pescados Rubén Burela que conseguiría disponer de la posesión.

Pasaba el tiempo sobre la pista gris de la RFEF, donde reinaba la igualdad a pesar de la ventaja mínima de los jienenses. De hecho, en el once, Pazos estaría cerca de encontrar en el empate pero su remate lo repelería el poste. Volvía a la carga Jaén Paraíso Interior FS, acumulando dos buenas ocasiones por parte de Mauricio y Míchel, todas ellas desviadas por Edu. Mantenía Pescados Rubén Burela su objetivo de empatar y en el 19, lo conseguirían. Mano clara de Pazos, no señalada por los colegiados, y continuación de la jugada para que llegara el remate de Quintela en el segundo palo.

Clamaba la Salobreja ante lo sucedido, a la vez que animaba a los suyos para intentar buscar de nuevo la ventaja antes del intermedio. Y así fue. Con poco más de 15 segundos por disputar, recuperación de Antonio Pérez, avance desde zona central y latigazo imparable para Edu. Era el dos a uno, resultado con el que el choque entre Jaén Paraíso Interior FS y Pescados Rubén Burela llegaba al tiempo de descanso.

Tras el merecido descanso, gran reanudación de Jaén en busca del tercer tanto. Marcão, en una de sus habituales subidas, encontraría un preciado hueco que aprovecharía para lanzar pero la madera se toparía en su camino. Tras ello, nuevos acercamientos de un Jaén Paraíso Interior FS que no conseguía materializar. Aprovecharía esa situación Burela, poniendo la directa hacia la meta de un Marcão estelar en cada una de sus actuaciones.

Entraba el partido en su recta final, con cinco apasionantes minutos por disputar. Y más con la llegada del tanto del empate visitante. Lanzamiento directo de Javi Rodríguez que llegaría hasta la red de la meta amarilla. No había tiempo para lamentos y, dos minutos más tarde, llegaría una gran genialidad de Jordi Campoy. Individual desde la derecha que culminaría con una preciosa vaselina ante la salida de Edu. Restaban dos minutos y medio y Matamoros saltaba al 40×20 con la camiseta de portero-jugador.

Jaén Paraíso Interior FS hacía gala de defensa, consiguiendo robar en la segunda jugada de ataque rival una pelota que sería el cuarto, obra de Míchel. El juego no se detenía y, ya en el último minuto, Javi Rodríguez encontraba el hueco para reducir distancias. Marcão, sobre la línea, salvaba a los suyos del empate, certificando la tan necesaria victoria para Jaén Paraíso Interior FS.

