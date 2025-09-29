El G.E.V. de Villacarrillo arrasa en el Campeonato Andaluz de Travesía Nocturna en Calahonda con 8 medallas

El pasado fin de semana, la localidad granadina de Calahonda acogió la segunda edición del Campeonato Andaluz de Travesía Nocturna, organizado por la Federación Andaluza de Espeleología. Una disciplina que consiste en superar obstáculos con cuerdas sobre una pared, como si se tratase de una cueva, pero al aire libre y únicamente iluminados con la luz del casco del competidor. Se trata de una novedosa prueba que acerca las técnicas de progresión vertical de la espeleología a todo el público.

El Grupo de Espeleología de Villacarrillo (G.E.V.) partía como favorito tras ganar la primera edición en Pizarra (Málaga). Su director de Escuela, Antonio Pérez Ruiz, señalaba: “El equipo a batir en todas estas pruebas que organiza la Federación Andaluza de Espeleología es siempre el G.E.V., pues nuestros deportistas se entrenan durante todo el año con el objetivo de batir sus propias marcas y retos, además de la labor de exploración e investigación en cuevas, especialmente en las sierras de Cazorla, Segura y Las Villas”.

Hasta 10 deportistas del G.E.V. de Villacarrillo viajaron a Calahonda con el objetivo de revalidar el título de campeones. Y lo consiguieron con un resultado espectacular: 8 medallas en total (4 oros, 2 platas y 2 bronces), además de un 4º y 6º puesto. El podio lo completaron el Grupo G.A.E.M. de Motril, con 3 oros y una plata, y el Club Deportivo Tritones de Málaga, con una plata y un bronce.

Los villacarrillenses confirman así un año brillante. Ya fueron campeones en el Open Andaluz de T.P.V. en Espeleología, el Campeonato Andaluz de Descenso de Cañones y el Campeonato de Andalucía de T.P.V.. Ahora suman también el título en Travesía Nocturna, a la espera de las próximas citas: el Andaluz de Travesía en Cueva y el Nacional de T.P.V. en Cártama (Málaga).

La vicepresidenta del club, entrenadora y deportista, Fátima García Román, lo resumía así: “No es casualidad estos resultados, sino fruto del trabajo desinteresado de muchas personas del club incluidos los deportistas. El 5 % puede ser suerte, pero el 95 % restante es trabajo, y eso es lo que inculcamos a pequeños y mayores”.

Una vez más, la espeleología jiennense brilla con luz propia gracias al G.E.V. de Villacarrillo, que ondea la bandera de su tierra y sitúa a Jaén en lo más alto de este deporte.