Edu y Catela, eliminan al Jaén FS de la Copa de España

El Jaén Paraíso Interior FS no pudo pasar a semifinales de la Copa de España, que se está disputando en el Palacio de los Deportes ‘Martín Carpena’ de Málaga. El cuadro jienense cayó derrotado por el Valdepeñas FS (1-0). La gran actuación del portero Edu y el gol de Catela, a falta de 25 segundos para el final, dejaron fue de la competición al equipo jienense.

No pudo ser. El Jaén Paraíso Interior FS cayó eliminado de la manera más injusta de la competición de la Copa de España, un torneo que considera suyo, y al que tradicionalmente acude acompañado de una numerosa afición. El equipo jaenero vio como, tras una excelente demostración de garra y juego, un gol a falta de 25 segundos de Catela se llevó por delante todo el gran trabajo que realizaron los de Dani Rodríguez. La afición jienense, la ‘Marea Amarilla’ no faltó a la cita y animó a su equipo durante todo el encuentro, aunque al final sufrieron la decepción de la eliminación de su equipo

El partido comenzó con mucho respeto por parte de ambos equipos, aunque los primeros acercamientos cayeron del lado jienense. La primera ocasión clara fue para Míchel que, con un pase a la espalda de la zaga manchega, se quedó solo ante Edu, pero no lo pudo superar en el uno contra uno. Esta jugada se repetiría posteriormente, aunque en esa ocasión fue el larguero el que privó del gol al conjunto amarillo. No solo fueron estas las ocasiones con las que contó el Jaén Paraíso Interior, sino que también, en varias acciones, el meta luso del Valdepeñas FS se tuvo que emplear a fondo para evitar ver perforada su portería. Una clara ocasión fue la que intervino ante Dani Martín , que desvió el esférico cuando el gol se cantaba en el graderío.

Viña Albali Valdepeñas también tuvo acercamientos peligrosos, sobre todo en las botas de Cainán que probó su fuerte disparo en numerosas ocasiones, encontrándose también con Fabio. Al final de la primera parte hubo ciertos nervios ya que ambos equipos contaban con cinco faltas, aunque ninguno llegó a cometer la sexta. Los amarillos se fueron al descanso siendo superiores a su rival, aunque con el marcador equilibrado. Era el momento de dar la puntilla.

Segunda parte

La segunda parte empezó igual que la primera, con respeto por parte de ambos equipos y el juego algo trabado. Cuando se cumplieron 10 minutos el Jaén Paraíso Interior FS volvió a imponerse, contando con ocasiones claras como el mano a mano de Piqueras o el remate de Carlitos abajo, que sacó Edu. La mejor de la segunda mitad la tuvo Carlitos que, tras provocar la sexta falta y, por consiguiente, el doble penalti, no pudo superar a Edu desde los 10 metros.

Cuando todo parecía que el marcador no se movería, y el pase a la semifinal se decantaría con lanzamientos desde el punto de penalti, una pérdida de Míchel hizo que tuviera que hacer una falta peligrosa. Fue en ese momento cuando Catela se sacó un potente derechazo que encontró las redes jienenses a falta de 25 segundos. Sin tiempo apenas para más, Michel sacó un trallazo que se marchó rozando la escuadra del marco valdepeñero.

Al final injusto resultado para el Jaén Paraíso Interior FS, que mereció más, pero, a pesar de las claras ocasiones, no pudo perforar la meta de Edu, por lo que los de Dani Rodríguez, quedaron eliminados. El Valdepeñas FS se enfrentará en semifinales al Movistar Inter, que superó por 1-0 al Palma Futsal.