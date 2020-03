El capellán del Real Jaén, Julio Millán, antepone la salud y la vida al deporte

El mundo del deporte, en general, y el fútbol en particular, están pasando momentos muy delicados, sobre todo en el aspecto económico, hasta el punto que no se descarta que algunos clubes tengan que poner en marcha, el denominado ERTE, ya que sin ingresos será complicado cumplir lo estipulado con los integrantes de las entidades.

Cuando los jugadores se preparan en sus domicilios de forma individual o con programas conjuntos para mantener la forma, y muchos aficionados piensan y comentan, sobre todo en las redes sociales, cuando volverán las competiciones, el capellán del Real Jaén, al mismo tiempo desde hace tres años presidente de Mensajeros de la Paz, ha querido dejar claro, que lo más importante en estos momentos, es la salud y la vida de las personas, que están luchando para poder salir delante de la pandemia que se sufre en todo el mundo con el coronavirus.

En Deportes Cope Jaén, intervino con su mensaje clarificador que tituló ‘El fútbol solidario con la sociedad’, y cuyo contenido es el siguiente:

“El deporte es de las pocas actividades con tanta capacidad de aglutinar personas de toda clase, ya sea edad, status social, ideología, religión. El balón une. Los que amamos el deporte y en especial el fútbol y queremos al Real JAEN claro que echamos de menos poder seguirlo cada domingo. Pero nadie esperaba esta visita inesperada de un bichito llamado coronavirus, que nos ha cogido de improviso y viene con malas intenciones y ya está haciendo mucho daño. Solo sabemos que ataca directamente a los pulmones y que esté virus se ha hecho ya pandemia con lo cual nos tiene amenazados peligrosamente.

Hoy la salud y la vida es lo primero y todo lo demás queda en segundo plano. Y combatirlo con todas fuerzas, significa hacer el esfuerzo de suspender nuestras relaciones, no agruparnos y sobre todo estar “encerrados en casa” para aislarlo y no transmitirlo.

Es por ello que os deseo a todos, jugadores, directiva y aficionados fuerza, entereza, y responsabilidad para afrontar esto.

Hoy el fútbol y todo lo demás puede esperar y cuando todo vuelva a su normalidad lo saborearemos mucho mejor. El mundo del fútbol siempre fue solidario y hoy más que nunca hemos de serlo.

Cuidaros ahora para poder cuidar y mañana disfrutar. Ahora la vida está antes y vale más. Un abrazo. El capellán”.

Dificultad económica

Por otro lado, como hemos apuntado el principio los clubes están pasando por dificultades financieras para poder abonar las nóminas o gratificaciones a sus jugadores. En el caso del club jienense, su director deportivo, José Antonio Presa ‘Puskas’, comento también en deportes COPE JAEN que “nuestro presidente está preocupado, porque siempre ha respondido a sus responsabilidades y compromisos con todos los integrantes de la entidad”, para referir que “nos consta que aunque está solo, trabaja con intensidad y constancia, en distintos frentes, para poder sacar adelante la situación”.

Además, ‘Puskas’ también comentó que “aunque todavía no sabemos nada, estamos esperando que se produzcan noticias como que desde la Real Federación Española de Fútbol, nos van ayudar para poder superar esta situación tan difícil que se le ha presentado a todos los clubes modestos, entre los que se encuentra el Real Jaén”.

Por tanto, habrá que esperar acontecimientos y esperar noticias que no sean desalentadoras, porque, como hemos apuntando son muchos los clubes que no pueden soportar la situación y no descartan que tengan que proceder a un despido temporal de sus trabajadores, en este caso, técnicos, jugadores y empleados.