Fundido a negro para Multicines La Loma: el icónico cine de Jaén dice adiós tras casi 30 años

El pasado lunes 23, Multicines La Loma de Jaén bajó el telón de manera definitiva. Desde su inauguración en 1994, sus salas han sido un punto de encuentro para generaciones de espectadores y el escenario de incontables estrenos, convirtiéndose en parte de la memoria colectiva de la ciudad.

Un adiós a la memoria colectiva

El espacio de cine Plano Corto de la cadena COPE, con Ernesto Medina, ha querido rendir homenaje al cine. Durante el programa se recordó la sensación de pérdida compartida, afirmando que “cuando un cine se cierra, algo nuestro se cierra”.

Los colaboradores del programa compartieron recuerdos personales, asociando grandes películas con las salas donde las vieron. Medina rememoró proyecciones como ‘Salvar al soldado Ryan’ en La Loma o la “sensación de magnate de Hollywood” al ver ‘Charlie y la fábrica de chocolate’ completamente solo en la sala.

Incertidumbre y nuevos retos

El cierre también genera incertidumbre sobre el futuro de los cinco empleados que han estado al frente del cine: Dani, Manolo, Antonio, Tere y Paloma. Aunque la empresa, Unión Cine Ciudad, les ha ofrecido seguir ligados a ella durante el próximo mes, la situación es compleja.

Uno de los grandes retos para las salas es la competencia con las plataformas. Según se debatió, “el cine va a luchar con que ahora, poco después del estreno, la película está en plataforma”. Esta inmediatez resta público a las salas y amenaza la magia de la experiencia cinematográfica tradicional.

A pesar del cierre, el programa concluyó con una nota de esperanza, apostando por una “disolución cruzada” en lugar de un “fundido a negro”. De esta forma, se mantiene viva la promesa de volver a la antena cuando nuevas salas de cine abran en la ciudad en el futuro.