19:50H | 03 MARZO 2026 | LA LINTERNA EN COPE EN NAVARRA
19:50H | 03 MARZO 2026 | LA LINTERNA EN COPE EN NAVARRA
Esther García Zúñiga
Pamplona - Publicado el
1 min lectura9:58 min escucha
Este contenido ha sido creado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.
Temas relacionados
"El gobierno de España consigue aislarnos y Marruecos, el principal colega de Washington y de Tel Aviv, dando palmas con las orejas"
Ángel Expósito
Lo último
Programas
Programas-Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Lunes a viernes de 06:00h a 13:00h
Programas-Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
Sábados 13:00h-01:00h / Domingos 12:00h-01:30h
Programas-La Linterna
Con Ángel Expósito
Lunes a viernes de 19:00h a 23:30h
Programas-El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño
Lunes a viernes de 23:30h a 01:30h