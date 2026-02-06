Manos Unidas declara la guerra al hambre en su campaña de 2026

La asociación de la Iglesia católica en España, Manos Unidas, ha presentado sus 67 campañas para este año 2026 bajo el lema “declara la guerra al hambre”. Tal como se recoge en la reflexión semanal de Miguel Lechuga, 'CAMINAR EN MAYÚSCULAS', esta iniciativa busca brindar la oportunidad de “contribuir con nuestro granito de arena para transformar la vida diaria de tantas personas que viven en la pobreza”.

Garantía y experiencia

La organización subraya que colaborar con Manos Unidas es garantía de que la aportación económica se gestionará de manera “exquisita y efectiva” en los distintos proyectos. Un compromiso que, según destacan, está avalado por sus 67 años de experiencia en la lucha por la dignificación de las personas y la consecución de sus derechos.

Proyectos en África, Asia y América

Durante esta campaña, la delegación de Manos Unidas en Jaén permitirá colaborar con cuatro grandes proyectos localizados en Etiopía, Filipinas, Ecuador y Bolivia. Estas iniciativas se centran en áreas clave como la sanidad, la cultura de paz y educación, y el acceso al agua y la alimentación para combatir la desigualdad y la violencia.

Un llamado a la generosidad

Desde la organización se hace un llamamiento a la colaboración ciudadana para “que la esperanza y el desarrollo sean una realidad”. El objetivo final es claro: erradicar la pobreza, el hambre, la desigualdad y la violencia, así como construir la paz en las comunidades más vulnerables del planeta.