Ad Libitum con Javier Pereda. Hoy: Tamames

Los malos augurios que pronosticaban la inmensa mayoría de la opinión pública sobre la moción de censura al Gobierno de los diputados de Vox, sirven para hacer algunas consideraciones. Este procedimiento parlamentario recién celebrado pasará a los anales de la historia política como la moción de censura de Tamames. Cada “mass media” tiene su interpretación al respecto. El Grupo Prisa, la Ser y el periódico El País, correa de transmisión del partido socialista, titula: “La moción cohesiona al Gobierno frente al bloque de la derecha”. Para los diarios afines al Partido Popular, como El Mundo: “Sánchez lanza un ticket electoral aprovechando la inútil moción de Vox”. En el ABC y la Cope: “Sánchez aprovecha el regalo de Vox”. Y la Razón: “Fracasa la estéril pinza del PSOE y Vox contra Feijóo”. La sentencia condenatoria contra la improcedencia del voto de no confianza se mantenía una vez celebrado. De ahí que el líder de la tercera formación política en el Parlamento, Santiago Abascal, comenzara su intervención criticando este cordón sanitario. De forma farisaica el presidente Sánchez le recriminaba esa actitud, llenándosele la boca de la libertad de expresión; cuando controlas a más del 80% de los medios de información resulta sencillo ponerse estupendo.

Lo complicado es abrirse camino cuando la izquierda y la derecha han colonizado todos los medios. Las críticas que ha padecido esa formación por presentar esta moción de censura han sido feroces por el bipartidismo del establishment político: tanto por la coalición Frankenstein de socialistas, comunistas y separatistas, como por las terminales mediáticas del Partido Popular, cuya posición legítima ha sido la abstención. Los medios de información están para criticar, incluso aceradamente, siempre y cuando busquen la verdad machadiana. Pero la pregunta que tendríamos que formularnos es si existen medios de comunicación independientes del poder político. Por deformación profesional en la búsqueda de la verdad —ocurre no sólo a los juristas, también a los periodistas y los filósofos—, desconfío por principio de “los hunos y los hotros”, en expresión de Unamuno. Esto exige el saludable ejercicio de estudiar y contrastar las informaciones de los distintos medios, sin dejarse embaucar por su manipulación ultraprocesada. Si queremos enterarnos del resultado de este voto de censura parlamentaria, que no te lo cuenten; no queda más remedio que verla personalmente y extraer conclusiones. Que nadie piense por ti: ni la 1, ni Antena 3, ni La Sexta, ni Telecinco, ni la Trece, porque ninguna es neutral.

En mi opinión, la irrupción del profesor Ramón Tamames ha supuesto una bocanada de aire fresco democrático, con interesantes propuestas. Un “Tamamazo” a Sánchez en forma de zasca, al defender que la moción será útil porque tendrán que cambiarse los reglamentos de la cámara y poner tiempos; leer un tocho durante una hora y 40 minutos es un tostón: ¿por qué tenemos que hablar tanto para no decir nada? Echó de menos que no se hablara de la sedición, malversación o de la lengua española; porque ni en Polonia o Hungría se han aprobado leyes de esa naturaleza (entonces se tenía que haber presentado la moción por atentar a la seguridad jurídica). El candidato independiente ha dejado en el Diario de Sesiones perlas del siguiente tenor: Hemos visto las dos Españas, peor que las del 36. Dejad a los historiadores la Historia, porque la memoria histórica está faltando a la veracidad. Montesquieu es un visitante molesto, porque el Gobierno no respeta la división de poderes.

Sacar a colación a Blas Piñar, que no lo conoce ni el 0,001%, tiene mala idea; sin embargo, Largo Caballero, el “Lenin español”, le conoce todo el mundo, al ser uno de los responsables de la guerra civil que comenzó en 1934. Por eso ser antifranquista hoy no tiene ningún mérito. Para mujeres tenemos aquí (en el testero) a una Isabel la Católica que en el siglo XVI tenía más poder que el Rey. La moción de censura se puede ganar, aunque se pierda. La peor batalla es la que no se libra. La formación proponente se ha hecho visibilizar a lo Oscar Wilde: que hablen de mí, aunque sea mal. El poder político ha fagocitado la libertad de prensa. Por dinero los periódicos publican la campaña infame de sexualidad del Ministerio de Igualdad. Con Groucho Marx: estos son mis principios, y si no le gustan, tengo otros.