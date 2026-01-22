La lección de vida de Fidel tras la tragedia de Adamuz: 'Hay que querer más'

El columnista de COPE Jaén Miguel Lechuga comparte en su reflexión semanal, 'Caminar en Mayúsculas', el sobrecogedor testimonio de Fidel, una de las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz. Tras perder a su madre en el accidente y con su hermano ingresado en la UCI, sus palabras invitan a reflexionar sobre lo verdaderamente importante: "A la familia hay que decirle más te quiero, hay que darle cariño, no hay que enfadarse por cosas pequeñas, porque la vida en cualquier momento se va".

El motor de su vida

Fidel ha recordado a su madre, a la que ha descrito como "el motor de su vida" A pesar del inmenso dolor, su mensaje es de una profunda entereza y fe: "El señor se la ha querido llevar de esta manera, pero ha dejado una huella muy grande en nosotros. Tenemos la certeza de que está en el mejor de los lugares".

Este testimonio de fe, vida y esperanza en medio de la tragedia conmueve, tal y como señala Lechuga. Nos recuerda que "la vida nos puede cambiar en un instante" y que, ante esta fragilidad, lo único que realmente importa es el afecto: "En nuestra vida puede haber más te quiero, más cariño y menos enfados que de nada sirven".