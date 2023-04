Las divinas palabras de Ernesto Medina. Hoy: Las barras de los bares

En el año uno antes de la catástrofe las costumbres llevaban sin cambios desde hacía mucho tiempo. Si acaso, de vez en cuando, subía un poco el precio de la caña de cerveza. Pero los consumidores previos a la pandemia sabían que en el Montana había que pedir criadillas de tapa y que en el Cuatro Esquinas ponían migas con la primera cerveza. Cuando, levantado el confinamiento, el giennense hubo tornado a la calle, se encontró con que los usos que tan provechosos habían sido en el pasado habían mutado. O incluso muerto. Cada vez era más difícil tomarse una cerveza en la barra. La moda de los nuevos tiempos eran las terrazas. Con nefastas consecuencias.



El Grupo Guerrillero Giennense Bernardo López García-nuestro irredento GGG- decidió que la gravedad de la situación requería que sus ideólogos de cabecera estudiasen el asunto y dictaminasen, en su caso, qué medidas habían de ser tomadas. El documento circula por las redes sociales a velocidad de espuma. He aquí sus conclusiones.



Expone que las terrazas, una alternativa a las barras de los bares, se han adueñado de la hostelería, lo cual, en principio, no debería entrañar gravedad si no fuese porque obligan al consumidor a reservar mesa en la que ineludiblemente sirven copa de cerveza o tercio que cuesta ya cerca de los tres euros, quinientas pesetas, que parece que dicho a la antigua usanza monetaria impresiona más. Ha quedado desterrada la humilde y grata caña. Incluso se extiende la convención de que las terrazas son exclusivamente para comer, lo que excluye que el consumidor pueda tapear. Además, las mesas han de ser solicitadas anticipadamente, con el consiguiente perjuicio de que en muchas ocasiones ni se pueda acceder a la barra por los motivos antedichos ni sentarse en la calle porque las mesas, aunque estén vacías, esperan sus comensales.



Añade el informe que a pesar de que las terrazas aportan colorido y vida a las calles de Jaén dificultan el tránsito de los viandantes pues en algunos lugares las aceras ya existen sólo como ubicación de los veladores. Se afirma que han sido vistos jugadores del Real Jaén entrenando movimientos de zigzag entre las mesas para derrotar al Marbella. ¡Hala Jaén!



En consecuencia, el GGG reclama la reapertura ipso facto de las barras, la reducción de las terrazas y la producción inmediata del biscúter de Alcázar con la fórmula antigua.



Y yo, que soy simpatizante del Grupo Guerrillero, digo que amén y me declaro homo prepandémico.



Palabras, divinas palabras