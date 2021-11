Las Divinas Palabras con Ernesto Medina. Hoy: Fútbol y corazón

El Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz ha realizado un estudio que demuestra que cuando el Cádiz gana sus partidos hay menos ingresos en urgencias por anginas de pecho o infartos. Por el contrario, si pierde, la unidad coronaria se peta con atribulados seguidores. Normal, qué quieren que les diga. Sin llegar al patatús, yo lo paso fatal si el Real Jaén o el Atleti sucumben.

Los autores de la investigación ofrecen soluciones para evitar el riesgo. Veamos. Proponen una mentalización para no tomarse demasiado en serio el partido. Consejo absurdo. Está claro que no son aficionados. Un partido no son unos churros con chocolate en el Colón. Si no hay una pasión desatada, ¿para qué queremos el fútbol? Estiman también conveniente que los aficionados -sí, los aficionados y no los jugadores- estiren y calienten antes del choque. Claro, y los socios más veteranos, taichi y los más modernos, pilates. Dirigidos desde el centro del campo por un entrenador personal al ritmo de bachata.

Por supuesto que, si estamos viendo el partido por la tele, están proscritas las bebidas alcohólicas. Ni vino, ni cervezas, ni -evidentemente- cubatas. Las tapas que sean saludables, por ejemplo, apio con queso fresco o tofu. De haber rosetas que sean sin sal. Menuda bomba de relojería para el corazón la conjunción de la sal en las arterias y el penalti injusto pitado en contra por el criminal de turno.

El último consejo es sublime. Ni mucha alegría si ganamos porque quizá conlleve esfuerzos extraordinarios, ni tristeza cuando acaezca la derrota ya que el optimismo favorece la salud. Vamos, lo que lleva diciéndonos mi madre años y años, “¿para qué os he dado estudios si os ponéis así por un partido de fútbol?”.

Lamento contradecir a mi madre, pero la pasión es imprescindible en el fútbol. En cualquier actividad humana. Prefiero asumir los riesgos de un jamacuco antes que languidecer incapaz de la emoción. Ya sea por mi equipo o por mi tierra. Porque en el fondo envidio a los gaditanos. Se toman muy en serio lo suyo. Recuerden, dilectos oyentes, los pifostios que se armaron cuando les hubieron cerrado los astilleros. A nosotros nos quitan el COLCE y nos manifestamos igual que cuando los maestros de infantil llevan a los críos de la mano y en fila camino del parque. En Jaén faltan amagos de infarto. Demostremos que va en serio. Quizá entonces los soponcios los sufran los prebostes de turno al ver peligrar su sueldo vitalicio.

Palabras, divinas palabras