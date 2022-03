En Herrera en COPE, La voz de la arquitectura, con Juan Antonio Martínez Hermoso

Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla, Máster Universitario en "Representación y Diseño en Ingeniería y Arquitectura" por las universidades de Córdoba, Almería y Málaga (2012) y Doctor por la Universidad de Córdoba (2017) defendiendo la tesis doctoral: Representación y Diseño de la tumba de Sarenput II (QH31). Arquitectura Funeraria de Qubbet el-Hawa. Durante 25 años en el ejercicio libre de la profesión, ha trabajando en diferentes lugares de la Comunidad Autónoma de Andalucía, sobre todo, en las provincias de Málaga y Jaén, con la redacción de proyectos y dirección de obras de más de 100 proyectos de Edificación de Obra Nueva y/o de Rehabilitación, y de Urbanismo, tanto para promotores públicos como privados. Durante las campañas 2013 a 2018, ha formado parte del equipo de investigación del proyecto Qubbet el-Hawa, que desarrolla la Universidad de Jaén en colaboración con el Consejo Supremo de Antigüedades (República árabe de Egipto), dirigido por el Dr. Alejandro Jiménez Serrano, centrando su colaboración en el estudio de la arquitectura de las tumbas de la necrópolis de Qubbet el-Hawa. De entre sus publicaciones destacan "Geometry and Proportions in the Funeral Chapel of Sarenput II", en Nexus Network Journal. Architecture and Mathematics (2015), "The construction of the Funerary Set QH31 (Sarenput II)-QH33. Part I: The exterior of the funerary complexes", en The Journal of Ancient Egyptian Architecture (2017), y "Reconstrucción virtual del exterior del complejo funerario de Sarenput I (QH36)", en Arqueología de la Arquitectura, CSIC (2018).