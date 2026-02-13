Ernesto Medina desvela la nueva cartelera de cine y pone en duda el éxito de 'Hamnet' y el papel de Margot Robbie

Como cada viernes en su espacio de cine ‘Plano Corto’ para cope.es/jaen, Ernesto Medina ha repasado la cartelera de los Multicines La Loma. El experto ha analizado los próximos estrenos y ha compartido su opinión sobre algunas de las películas más comentadas del momento, como ‘Hamnet’ o ‘3 adioses’, mostrando una visión crítica que se aleja del consenso general.

Críticas aclamadas, bajo la lupa

Medina ha comentado las películas que continúan en cartel, como ‘Evolution’, ‘Ida y vuelta’ o la que parece ser la última semana de ‘Abuela tremenda’. Sin embargo, ha centrado su atención en dos de los títulos que más suenan actualmente: ‘Hamnet’ y ‘3 adioses’. Sobre la primera, que aborda la vida de la familia de Shakespeare, el crítico considera que en las alabanzas "hay un poco, poco bastante de pose, porque en privado otras personas dicen que no han podido aguantarla".

Respecto a la última película de Isabel Coixet, ‘3 adioses’, ha confesado que le ha "dejado también insatisfecho", ya que esperaba más de su característico tono intimista. A pesar de sus reservas, Medina ha afirmado que, para poder opinar con criterio, "son 2 películas que hay que ver".

Estrenos para todos los gustos

En cuanto a los estrenos, destaca una nueva versión de ‘Cumbres Borrascosas’, dirigida por Emel Alfetner y protagonizada por Margot Robbie y Jacob Elordi. Medina ha mostrado sus dudas sobre la elección de la actriz principal para este drama de época después de su icónico papel en ‘Barbie’.

Yo no sé si Margot Robbie está para el papel protagonista de Cumbres Borrascosas" Ernesto Medina

La cartelera se completa con la película española ‘Castigo divino’, del director novel Pablo Guerrero, sobre la que no hay críticas previas, y una película de animación infantil llamada ‘Como cabras’. Esta última narra la historia de superación de una cabritilla que sueña con triunfar en el ‘rugeball’, un deporte similar al rugby para animales.

Apuesta por el cine español

Finalmente, el experto ha recordado que los Multicines La Loma acogen un ciclo de cine español patrocinado por la Diputación Provincial de Jaén. Ha destacado que algunas de las películas son inéditas en la ciudad y ha animado al público a disfrutar de la experiencia en sala, porque "no es lo mismo verla en tu televisor que el cine, tiene que ser siempre en pantalla grande".